Президент Литвы: экономический рост может замедлиться

Литва может прибегнуть к экономическим мерам в связи с ущербом, который наносит стране коронавирус, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).

Он отметил, что экономисты прогнозируют возможное замедление роста экономики страны.

"Не секрет, что по различным оценкам замедление роста нашего внутреннего валового продукта, в зависимости от сценариев успешности борьбы с этим вирусом, может составить от 0,5 до 1,5 проц. пункта", – сказал он.

"Это не рецессия, я это подчёркиваю. Экономический рост остается, однако он может быть более медленным, чем ожидалось раньше", – добавил глава государства.

По словам Г. Гауседы, замедление темпов роста экономики будет зависеть от того, как долго придётся бороться со вспышкой коронавируса.

"Моя основная мысль – что всё зависит от продолжительности вспышки коронавируса. Если удастся в течение двух, трёх ближайших месяцев достичь коренного перелома, это уже будет иметь значение позитивного и вселяющего оптимизм месседжа, потому что все будут понимать, что самое плохое позади и вскоре ситуация изменится", – сказал Г. Науседа.

По словам президента, европейские лидеры согласны, что коронавирус повлияет на экономику страны, а страны, принимая меры, могут облегчить ситуацию.

По его словам, на следующей неделе планируется подготовить план мер, к которым прибегнет правительство.

"Эти вехи означают не что иное, как большую гибкость политики госфинансов, которая позволит, с одной стороны, увеличить государственные расходы на те секторы, в отношении которых установлены определённые инвестиции, их можно ускорить (...) Также есть такой блок мер, как более гибкое применение порядка амортизационных расчётов, позволяющее снизить облагаемую налогом прибыль и позволяющее тем самым снизить налог на прибыль", – сказал президент.

"Жёсткие, но адeкватные меры"

Президент Г. Науседа также в очередной раз выразил поддержку мерам, которые предприняло правительство в связи с коронавирусом.

"Могу ещё раз выразить поддержку тем мерам, которые вчера были утверждены. Они жёсткие, однако вполне адекватные в сложившейся ситуации", – сказал Г. Науседа.

Глава государства также отметил, что необходимо избегать контактов с людьми, ненужного передвижения и доверять официальным источникам информации, а не тому, что пишут в соцсетях.

"Мы живём в открытом пространстве, много человеческих контактов, много передвижения. И, самое правильное, что сейчас нужно сделать – это минимизировать передвижение и эти контакты", – сказал президент.

По словам Г. Науседы, сейчас можно говорить и о компенсациях из-за сложившейся ситуации, когда люди получают бюллетени нетрудоспособности из-за требований правительства.

"Если имеются определённые императивные рекомендации или требования, чтобы люди работали дома или работали в сокращённом режиме, то должны быть предусмотрены определённые компенсационные меры", – полагает президент.

"У нас накоплен определённый резерв, который и предназначался на случай вызовов плохих времён", – сказал он.

В пятницу общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Литве достигло шести.