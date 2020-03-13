Президент Литвы: может обсуждаться закрытие границ

Закрытие границ Литвы из-за угрозы коронавируса может обсуждаться, сказал президент Гитанас Науседа.

"Закрытие границ может рассматриваться в числе альтернатив. Сейчас уже ведется проверка границ на всей территории", – сказал в пятницу после заседания Государственного совета по обороне глава Литвы.

"Надо поддерживать прочную информационную связь с теми, кто пересек границу, особенно, если они приехали из тех стран, которые считаются рискованными", – сказал президнет.

Он также призвал жителей не паниковать.

"Не надо поддаваться панике, постарайтесь ограничить передвижение, насколько это возможно. Меньше слушайте "лжепророков", особенно в социальных сетях", – сказал Науседа.

Парламентский Комитет по европейским делам 13 марта решил предложить правительству из-за угрозы коронавируса закрыть государственную границу. Члены комитета приняли это предложение единогласно. Далее его передадут правительству.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что решение закрыть границы будет иметь отрицательные последствия и не было бы особенно действенным средством в борьбе с распространением вируса.