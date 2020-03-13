Ветер достигал скорости 30 метров в секунду, а в среднем – около 25-27 метров в секунду, а высота волн достигала 5 метров, сообщили BNS в администрации порта. Судоходство ограничено со среды.
В Клайпедском порту по причине очень сильного ветра в четверг судоходство было ограничено, входа и выхода из порта ожидали по одному судну.
Ветер достигал скорости 30 метров в секунду, а в среднем – около 25-27 метров в секунду, а высота волн достигала 5 метров, сообщили BNS в администрации порта. Судоходство ограничено со среды.