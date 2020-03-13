В Клайпедском порту по-прежнему ограничено судоходство

BNS ; Витаутас Будзинаускаc , ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В Клайпедском порту по причине очень сильного ветра в четверг судоходство было ограничено, входа и выхода из порта ожидали по одному судну.

Ветер достигал скорости 30 метров в секунду, а в среднем – около 25-27 метров в секунду, а высота волн достигала 5 метров, сообщили BNS в администрации порта. Судоходство ограничено со среды.

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