На территории Литвы бушует буря: валит деревья, сносит крыши

В четверг в Литву пришло ненастье. Сильный ветер валит деревья, рвет провода. Пожарные сообщили, что поступила информация о деревьях на дорогах в Вильнюсском районе.

На Facebook жители выкладывают фотографии последствий разгулявшейся стихии: поваленные деревья, которые перекрыли проезжую часть. Люди сообщают о поваленных деревьях на ул. Шило, А.Коелавичаус и Б.Кривицкё.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что в Вильнюсском округе много поваленных деревьев, которые упали на дороги (в Укмерге, Тракай, Григишкес и Ширвинтос).

В самой столице таких сообщений немного - пришлось убирать деревья на ул. Саусупё, Гальвес, Думу, А.Коелавичаус.

В Укмерге сорванная часть крыши дома нанесла смертельные травмы проходившей мимо женщине, упав на нее и придавив своей массой, и повредила маршрутный автобус (выбито окно).

ESO сообщает, что без электричества остались 20 000 домов по всей Литве.

"Жителей городов и других населенных пунктов мы просим не звонить и не сообщать о том, что пропало электричество. Компания ESO, возможно, уже знает о проблеме, это можно проверить на карте www.eso.lt/zemelapis. Просьба звонить только в тех случаях, если жители сами увидели оборванные провода или опасное с виду другое электрическое оборудование", – сказано в сообщении ESO.