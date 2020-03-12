Авиарейсы из Италии отменяются с понедельника, рекомендуется из Литвы не уезжать Список стран риска

Полёты в охваченную коронавирусом Италию из Литвы и из Италии в Литву запрещаются с понедельника, до этого времени авиарейсы ограничиваться не будут, чтобы позволить вернуться домой уехавшим гражданам Литвы. Рекомендуется вообще не уезжать из Литвы, а полный запрет на выезд действует в отношении десяти государств.

"Принято решение с 16 марта запретить полёты в/из Италии, до 16 марта позволить вернуться людям, гражданам Литвы, которые находятся в Италии, и не ограничивать авиарейсы из Италии в Литву", – сказал на заседании кабмина премьер Саулюс Сквернялис.

Связанными с риском коронавируса, по словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, объявлено десять стран. Ранее на заседании правительства он указал, что это Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания и Гонконг.

Чуть позже в четверг МИД распространил рекомендацию для граждан не покидать пределы страны, однако более жёсткие указания касаются этих десяти стран.

Л. Линкявичюс подчёркивает, что в рекомендациях министерства нет слова "запрещается", есть только рекомендация не выезжать, а в отношении жителей, которые представляют угрозу для своего здоровья и здоровья окружающих и которые не подчинятся указаниям, например, самоизолироваться на две недели, будут применяться санкции.

"Должны быть прекращены поездки в десять стран. Слово "запрещены" мы не употребляем, но в отношении людей, которые не подчинятся, будут и определённые санкции, так как есть угроза для здоровья окружающих, они должны это учитывать", – сказал BNS глава МИД Л. Линкявичюс.

Министр: проконтролировать будет сложно

В свою очередь, министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что правительство сейчас рекомендует совсем не выезжать из Литвы, а в отношении этих десяти стран действуют не рекомендации, а более жёсткие указания.

"Есть рекомендация никуда не выезжать из Литвы. Это рекомендация. Второе, эти десять стран, которые названы – есть указание не осуществлять поездки, на каком бы этапе они не находились, даже если это просто планирование. Контроль сложный, но, я думаю, люди понимают, что мы говорим. Думаю, что и авиакомпании отреагируют на это", – сказал BNS А. Верига.





Он говорит, что вскоре будут представлены указания отменить поездки и турагентствам, которые везут в Италию на автобусах.

А. Верига также подчёркивает, что лицам, которые возвращаются из опасных стран и игнорируют указание о карантине, может грозить и уголовная ответственность.

"(...) Если человек знал, был информирован об обязательной изоляции и, зная это, нарушал, сознательно заразил, тогда может применяться и уголовная ответственность. Полиция может начать такие расследования", – отметил А. Верига.

Возвращающимся из Северной Италии в пятницу рекомендуется находиться на двухнедельном карантине и избегать контактов с окружающими. А. Верига признаёт, что проконтролировать, как это соблюдается этот порядок, будет трудно. В ответ на критику, что сами возвращающиеся, если не применять к ним строгий контроль, могут способствовать распространению вируса, министр говорит, что другие меры просто невозможны.

"К каждому приставить полицейского мы не можем. А согнать всех, кто возвращается, в одно место и держать там взаперти – тоже нереальное решение", – сказал политик.

В Литве пока установлено три случая заражения COVID-19.