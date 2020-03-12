С повестки сейма снят вопрос об инициативе имичмента Розовой

В четверг из повестки работы сейма Литвы был исключен вопрос об импичменте парламентарию Ирине Розовой.

Об этом попросила староста фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ванда Кравчёнок, сообщившая что И. Розова болеет.

За то, чтобы не рассматривать эту инициативу проголосовали 64 члена сейма, "против" были 30, 8 депутатов воздержались.

Импичмент И. Розовой инициировали парламентарии, собравшие 44 подписи в поддержку. Инициаторы импичмента говорят, что, скрыв свои связи с российскими дипломатами, И. Розова "могла грубо нарушить Конституцию и нарушила присягу члена сейма".

В четверг должно было состояться голосование по формированию комиссии по импичменту.

Правом начала процесса импичмента в сейме обладает группа депутатов, состоящая из не менее, чем четверти, то есть 36 членов сейма. Сейм формирует комиссию по импичменту, которая дает заключение, есть ли основание начать процесс импичмента.

Если сейм во время голосования по выводам комиссии решает, что такое основание имеется, то следует обращение в Конституционный суд (КС) за заключением о том, противоречат ли Конституции конкретные действия лица, в отношении которого начато дело об импичменте.

В представлении начать импичмент члены сейма утверждают, что "есть достаточные основания, чтобы сделать вывод, что с целью получения разрешения на работу с секретной информацией И. Розова (...) сознательно пыталась скрыть от сотрудников ДГБ свои связи с представителями дипломатического корпуса России и их характер".

Эти контакты И. Розова не указала в вопроснике ДГБ, который заполняется с заявлением на работу с секретной информацией. ДГБ провел проверку и рекомендовал спикеру сейма Викторасу Пранцкетису не предоставлять ей такое разрешение.

И. Розова говорит, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

В сейме уже проводится расследование относительно того, что связи И. Розовой могли представлять угрозу для национальной безопасности. Расследование проводит КНБО на правах специальной комиссии.

Оппозиция предлагает остановить расследование, пока не будет ответа по импичменту.

Инициатива провести парламентское расследование в связи с сокрытием И. Розовой ее контактов с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма В. Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не предоставлять И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией.

В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Русского альянсу, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.