Литва прощается с Гражиной Ручите-Ландсбергене

10 марта на 91-м году ушла из жизни Гражина Ручите-Ландсбергене, супруга председателя Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса. В четверг все желающие проститься с ней могут сделать это в зале Дома композиторов.

"Мне она передала, что все уже сделала, а я еще не все сделал – должен беречь себя. Я должен выполнить ее желание. Все, об этом она заботилась, ведь сама уже не сможет", – коротко рассказал о последних минутах жизни супруги Витаутас Ландсбергис.

Экс-президент Даля Грибаускайте выразила соболезнования семье покойной.

"Те, то вел, указывали нам путь, и это очень сложно. Мои соболезнования семье и профессору, для него это большая драма, они очень помогали друг другу", – сказала Грибаускайте.

Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года в Аникщай. 25 марта 1949 года Гражина была сослана в Сибирь и провела в ссылке 1949-1957 гг.

В 1950-1952 гг. она училась в Иркутской музыкальной школе, затем работала в ней аккомпаниатором. В 1954-1957 гг. училась в Свердловской консерватории. 26 февраля 1957 г. вернулась в Литву. Училась в Литовской государственной консерватории.

В 1958-1985 гг. была концертмейстером Литовского театра оперы и балета. В 1962-1966 гг. преподавала в Педагогическом институте, с 1989 г. была преподавателем Литовской музыкальной академии.