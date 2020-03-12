Elektrum Lietuva: подешевение электроэнергии в Литве было наиболее заметным в Балтии

Цена на электроэнергию в феврале в Литве снизилась на одну десятую и была ниже, чем в Латвии или Эстонии. В прошлом месяце цены во всех странах Балтии были самыми низкими за последние восемь лет.

В феврале средняя цена на электроэнергию в Литве снизилась на 10% до 27,8 евро за киловатт-час, в Латвии – на 9% до 28,1 евро за киловатт-час, в Эстонии – на 9% до 28,1 евро за киловатт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Во всей торговой зоне Nord Pool средняя цена на электроэнергию в феврале снизилась в среднем на 46% до 13,1 евро. В Северных странах средняя цена была 15,8 евро, поэтому разница в ценах между Северными и Балтийскими странами в среднем увеличилась до 12 евро.

В феврале потребление электричества в странах Балтии достигло 2,4 тыс. гигаватт-часа и было на 6% меньше, чем в январе. Все три страны Балтии вместе взятые выработали 57% необходимой им электроэнергии.