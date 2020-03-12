Ландсбергис в своей семье столкнулся с призраком коронавируса: в больнице не дали ни еды, ни воды

У вернувшегося из Рима сына консерватора Габриэлюса Ландсбергиса поднялась температура, поэтому его пришлось проверять на коронавирус. Об этом политик рассказал в фейсбуке. Он был удивлен действующим порядком, изоляцией возможных больных и сказал, что если анализы не будут делать быстрее, то в Литве может повториться итальянский сценарий.

"Наш сын на прошлой неделе вернулся из Рима. Был здоров, но мы решили, чтобы на всякий случай несколько недель он должен провести дома, мало ли что.

И это случилось. В ночь на среду он стучит в дверь, просит не открывать ее и говорит, что у него температура. Сколько? 38.5. Выпей лекарство, утром поговорим. Утром – опять температура, боль в горле. Рим, температура, март 2020 года – в одном предложении это нехорошие слова. Ситуация сложная. Прощание с Бабушкой, 11 марта, у Аустеи – школа", – писал политик.

Они позвонили по номеру 112 и в Центр общественного здравоохранения.

"Добрый день, сын вернулся из Рима, у него поднялась температура, что делать? Можно сдать анализ?

Когда вернулся из Рима?

На прошлой неделе – в четверг.

На прошлой неделе в четверг Рим не был в эпицентре болезни, в таком случае анализ мы не делаем. Если всем начнем делать – не справимся с нагрузкой. Следите, если появятся другие симптомы, например, начнет задыхаться, то звоните по номеру 112.

Время идет, думаем, что делать. По действующему порядку мы ничего не можем делать.

Звоню еще раз, уважаемые, есть риск – болеем и мы, я должен знать, могу ли я и моя жена идти на работу. Если мы пойдем больные – заразим много людей. Я удивлен – обещают приехать на скорой. Приезжают больше чем через 3 часа. Спрашиваю – можете ли сделать анализ дома?

Нет, только в больнице, и ребенок там должен ждать результат.

Как долго?

Шесть часов. K

Почему не может ждать дома?

Может заразить домашних.

Говорю, он неделю уже заражал. А в больнице может других заразить. А если сам здоров - от других заразиться.

Мне говорят - такое распоряжение Вериги.

Вывожу сына. За ним на машине едет Аустея. Детская больница (не инфекционная), отдельная палата в отдельных входом", – рассказал Ландсбергис.

Через несколько часов ребенка осмотрел врач.

"Температура поднимается, лекарство он с собой не взял, горло болит, дверь на запоре. Что касается лекарств, то сказали, что дадут, но только от температуры. Через 1,5 ч. приходят двое, чтобы взять образец. Когда будет ответ. Через сутки. Что делать без воды, еды и лекарств?", – вопрошает политик.

Врачи сказали, что ребенку дадут лекарства от температуры, а за едой предложили идти в ближайший магазин.

"В таких случаях в больнице пациентов не кормят. Воды нет, чаю не дают. Если хотите - идите в Maximа, она рядом, или поезжайте домой, возьмите, что нужно. В Maximа? Да, поскольку у Аустеи нет симптомов, она может идти. И совет - обязательно дайте воды, ведь у него температура, кровь загустеет – надо много пить. Домой сына забрать нельзя, такие указания... Что делать? Ждать", – сказал Ландсбергис.

По словам политика, результат ждали почти сутки, а ведь анализ делают 3 раза в день.

"В 6, 12 и 18 ч. У моего сына взяли образец в 15 ч., но к 18 ч. не успели. Загрузили в 6 ч., потом исследовали 8 часов. Еще час результат шлют в больницу. И это только один ребенок. Через сутки выяснилось, что имеем дело с бактерией.

10 дней антибиотиков должны исправить положение. Если бы был коронавирус, должны были исследовать и меня, результат получили бы в субботу, а там если подтвердился бы, тогда стали бы заниматься моими контактами. А это очень много людейų. Если бы исследования проводили массово и быстро, если бы людей изолировали и лечили, то они не распространяли бы вирус", – сказал Ландсбергис.

Он был удивлен, что нет возможности сдать анализ за свой счет.

"Меня беспокоит и положение врачей, точно ли их защищают", – сказал политик.

В конце записи он поблагодарил врачей за труд и прибавил, что если Литва не будет работать оперативно, по его мнению, может повториться итальянский сценарий.