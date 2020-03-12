Вильнюс на пять недель закрывает детские сады и школы, отменяются мероприятия

Вильнюсское городское самоуправление закрывает на пять недель все образовательные учреждения и публичные места развлечений.

Мэрия сообщила, что, по указанию директор администрации Повиласа Подярскиса, сегодня было решено остановить все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек. Также с пятницы будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих мест развлечений.

По сообщению мэрии, с пятницы до конца каникул католической Пасхи закрываются все воспитательные и образовательные учреждения – детские сады, школы, университеты, отзываются все мероприятия, останавливается деятельность кинотеатров, спортклубов, прочих мест отдыха и развлечений. Однако жителям рекомендуется "не забывать ходить гулять, заниматься спортом на улице, бывать на природе".

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что эти действия предприняты по результатм наблюдений за ситуаций в других странах, когда вирус, без принятия должных мер, распространялся внезапно.

"Хотя в Вильнюсе еще нет подтвержденных случаев коронавируса, мы прекрасно понимаем, что это лишь вопрос времени, когда эта ситуация изменится, поэтому мы не можем медлить, мы должны реагировать, чтобы защитить вильнюсцев, особенно самые уязвимые группы. Это сложные решения, неудобства и убытки понесем все мы, однако без них мы можем прийти к гораздо более тяжким последствиям", – утверждает Р. Шимашюс.

Он призвал жителей столицы ценить работу медиков и беречь их, заявив, что "только от их терпения и здоровья будет зависеть, как нас затронет вирус".

П. Подярскис, возглавляющий Комиссию по чрезвычайным ситуациям самоуправления, заявил, что решения принимаются с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и опыта других стран.

"Мы призываем бизнес солидарно противостоять атаке вируса – да, эти меры строгие, однако они не вредят экономике, напротив, – если не остановим вирус сейчас, то он принесет огромные негативные последствия для экономики в будущем", – утверждает П. Подярскис.

По данным самоуправления, руководители школ и педагоги информированы о том, что образовательный процесс не должен прекращаться, и рекомендуется продолжать его виртуально – по электронной почте и через электронные дневники.

С пятницы в Вильнюсе запрещены все мероприятия в закрытых помещениях, число участников которых превышает сто человек, а также мероприятия на открытом воздухе.

Торговля не прекращается, однако владельцам магазинов мэрия рекомендует предпринять все необходимые меры для эффективной дезинфекции, проветривания помещений, обеспечивать отсутствие скоплений людей. Жителям рекомендуется совершать в таких местах лишь необходимые покупки, а также чаще выбирать покупки по интернету.

"Общественный транспорт Вильнюса не будет остановлен, однако его чаще будут дезинфицировать, проветривать, пассажиров также призывают соблюдать дистанцию. Уже идут консультации с компаниями шеринга велосипедов и самокатов с тем, чтобы они раньше начали сезон", – говорится в сообщении.

Всем действующим в Вильнюсе учреждениям и компаниям мэрия также рекомендует отозвать все командировки, насколько это возможно перенести работу из офисов домой, отказаться от ненужных встреч или перенести их в виртуальное пространство. Сама мэрия с понедельника будет обслуживать вильнюсцев только удаленным способом – электронным или по телефону.