Вильнюсский университет не ждет указаний сверху: отменены занятия у студентов юрфака

До понедельника отменяются запланированные лекции и мероприятия из-за угрозы коронавируса. Такой информацией поделился Юрфак Вильнюсского университета. Было решено не рисковать.

На странице Юрфака в фейсбуке появилось сообщение об отзыве лекций и мероприятий.

"Преподавателям предлагаем работать со студентами дистанционно, насколько это возможно, избегать физического присутствия на факультете. Неакадемический персонал работает, но избегает контактов и встреч. Работники, которые в последние недели вернулись из-за границы, могут приходить на факультет только в случае крайней необходимости, а так работают дистанционно", – сказано в фейсбуке.

"Запланированный TF Pong’as и мероприятие по случаю 11 марта переносятся на другое время. Мы надеемся, что вирус вскоре отступит и жизнь вернется в прежнее русло", – сказано в сообщении.

Представитель Юрфака Вигита Вебрайте сказала Delfi, что это решение не связано с возможными заболеваниями в среде студентов и преподавателей. Правда, факультет принял такое решение отдельно от всего вуза, предупредив руководство.

"Такое решение было принято потому, что было запланировано немало мероприятий, связанных с 11 марта. Мы решили не рисковать здоровьем и отменили занятия", – сказала Вебрайте заметив, что, возможно, ВУ тоже примет такое решение.

Пресс-секретарь ВУ Эрвинас Спудис подтвердил Delfi, что сейчас заседает рабочая группа, которая решает этот вопрос.