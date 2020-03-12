Правительство Литвы в связи с угрозой коронавируса намерено принять жесткие решения

12 марта состоится заседание правительства Литвы, на котором будет решаться вопрос принятия обязательных мер, которые помогут обуздать распространение коронавируса. Будут решаться вопросы, которые коснутся трех сфер.

"Сегодня правительство Литвы проводит внеочередное заседание, обсудят несколько вопросов. Один – проведение публичных мероприятий, как в помещениях, так и на улице, второй – общеобразовательные учреждения, третий – поездки: полеты и не только, когда примем решения, тогда скажем точно", - сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

По сведениям Delfi, на закрытом заседании с представителями оппозиционных партий министра спрашивали, когда в Литве будут доступны быстрые тесты для выявления коронавируса (COVID-19). А также конкретные вопросы – кто их поставщики, как семейные клиники и другие учреждения будут ими обеспечиваться.

По оценке представителей оппозиционных фракций, 5567 граждан, которые находятся под наблюдением - небольшая группа. Оппозиция не понимает, почему этих людей не проверяют на COVID-19.

Представители оппозиционных партий также хотели знать, оценили ли риск, который появляется после того, как человеку не продлевают больничный, и таким образом прерывается карантин, но при этом человеку не делают анализы на COVID-19. Они считают, что это мешает контролю распространения вируса.

Депутаты интересовались, почему нет возможности за свой счет сдать анализ на коронавирус. Кроме того, депутаты констатировали, что в Литве ощущается нехватка средств для защиты.

Оппозицию также интересовал вопрос, почему в храмах до сих пор не отказались от причастия из рук священнослужителей.