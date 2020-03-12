Карбаускис: рассматривают возможность отмены массовых мероприятий с участием более 100 человек

Из-за угрозы коронавируса в Литве на две недели могут отменить заседания парламента. Об этом 12 марта утром сказал журналистам глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. Упоминают и о возможности отказа от проведения всех мероприятий, на которые собираются больше 100 человек.

"Сегодня мы разговаривали на совете коалиции о том, что перед лицом распространения коронавируса в ЕС, было бы правильным принять некоторые превентивные решения. Насколько я слышал, сегодня правительство планирует ужесточить порядок проведения некоторых мероприятий. Предлагают также отменить заседания парламента на две недели", – сказал Карбаускис.

Он заметил, что это решение еще должно одобрить правление сейма.

Карбаускис заверил, что через две недели ситуацию заново пересмотрят.

"Не будут проходить все заседания. Я высказал свое мнение и на совете и старостам, что надо обеспечить возможность дистанционной работы сотрудников канцелярии. Это сделать несложно", – сказал он.

"Правление парламента примет решение, каким оно будет, я не знаю", – сказал лидер "крестьян".

Он также сказал, что поддерживает идею отмены занятий в школах.

Карбаускис сказал, что рассматривают также возможность отмены всех мероприятий, на которые собирается больше 100 человек.

"Все мероприятия, как я понимаю, на которые собирается больше 100 человек, хотят запретить. Это и кино, и театры, там больше 100. Это будут не рекомендации, а отмена, такое решение надо выполнять. В течение какого-то времени это надо запретить, sieчтобы защитить общество от распространения коронавируса. Это самое время сделать", – сказал Карбаускис.