Министр предложит отменить учебу в Литве на две недели

Министр образования и науки Литвы Альгирдас Монкявичюс предложит отменить учебный процесс на две недели для профилактики коронавируса.

"Мы видим, что ситуация становится угрожающей, я предлагаю, с учетом этой ситуации и сценариев других стран, остановить на две недели с завтрашнего дня", – сказал А. Монкявичюс в сейме в четверг на встрече с членами фракции Либерального движения.

По словам министра, решение об этом должен принять Государственный Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям, решение по этому вопросу будет принято до обеда.

"Мы хотим контролировать ситуацию, чтобы не было паники, есть детские сады, общеобразовательные учреждения, профессиональные школы, университеты, все это мы должны выстроить так, чтобы сначала использовался период каникул, а за это время каникул не детские сады, но общеобразовательная система сможет подготовиться к удаленному обучению", – сказал министр.

"У будущих выпускников школ совсем другой режим, абитуриенты сразу должны работать, они будут делать это удаленно", – отметил А. Монкявичюс.

Министр также сказал, что Министерство образования, науки и спорта следит за ситуацией, собирает данные, есть ли в школах работники или ученики, вернувшиеся из очагов коронавируса.

Он сказал, что более 90% образовательных учреждений участвуют в этом процессе, данные собираются.

В Литве выявлено только три случая коронавируса, заразившиеся вернулись из Северной Италии.

Во всем мире зарегистрировано 126,3 тыс. случаев коронавируса, 4,6 тыс. человек скончались, более 68,2 тыс. – выздоровели.