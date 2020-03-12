Хорошей погоды придется подождать – будет ветрено и дождливо

Ночью погода немного улучшится, однако днем снова ожидается ненастье. Быстро увеличится облачность, до полудня густые облака заволокут небо надо всей страной. Утром дождь пойдет на взморье, днем он охватит все районы. Местами будет идти очень интенсивный дождь, местами возможны грозы. Снова усилится ветер. Во многих западных районах с полудня порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Во второй половине дня ветер усилится еще больше, во многих районах порывы ветра составят 20-25 м/с. В Марияпольском, Таурагском и Клайпедском округах порывы ветра местами достигнут 28-30 м/с. Будет достаточно тепло - 5-7 градусов тепла на северо-западе и 8-10, местами до 11 градусов тепла на юге.

Такая ненастная погода сохранится до полуночи. Во многих районах порывы ветра составят 18-23 м/с, кое-где до 27 м/с. На взморье в первой половине дня будет ветрено, порывы ветра достигнут 28-30 м/с. В большинстве районов время от времени ожидаются осадки. В основном это будет дождь, но местами возможен и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет 0-5 градусов тепла.

В пятницу днем будет спокойнее. Ветер немного успокоится, но во многих районах все еще возможны порывы до 15-20 м/с. Также во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь. Будет прохладно, Днем всего 4-8 градусов тепла.