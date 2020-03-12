Литовские врачи о ситуации: если люди будут так себя вести и дальше, возможен итальянский сценарий

11 марта правительство Литвы сообщило о том, что были зарегистрированы два новых случая коронавируса - оба привезены из Италии. Однако жителей Литвы эта информация не пугает – пассажиры, встреченные в Каунасском аэропорту, говорят, что поездки не откладывают и о самоизоляции не думают. Врачи такое поведение считают не оправданным.

Профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис сказал, что в случае с любой инфекционной болезнью опасны те люди, которые сами не чувствуют симптомов, но являются носителями.

"Это классика, больше всего опасность заразиться не от тех, у кого есть явные симптомы, а от тех, кто болеет легкой или бессимптомной формой", – сказал профессор.

Эти люди чувствуют себя уверенно, ведут нормальный образ жизни, но для окружающих они представляют опасность. Это касается любой болезни.

По словам профессора, сегодня единственное действенное средство - это самоизоляция, поскольку прививок от нового вируса еще нет, нет и противовирусных лекарств.

"Это новый вирус, очевидно, что он приводит к смерти людей. Что касается статистики, то с одной стороны, говорить об этом еще рано, а с другой, опасен и грипп, и коронавирус. Против гриппа у нас есть вакцина и лекарства. И одна и другая болезнь смертельны. Группы риска похожие – люди старшего возраста, у которых есть хронические заболевания. Две эти болезни сравнивать сложно", – сказал Усонис.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала, что уровень смертности от коронавируса высок, поэтому нельзя к этому относиться халатно.

"Люди мыслят по-разному, некоторые не осознают опасность. Уровень смертности от этого вируса велик, поэтому должно быть чувство ответственности. Я не думаю, что мы поднимаем слишком большую панику. Халатным отношение, вероятно, было в Италии. Может быть и так, что будет, как в Италии, когда все окажемся в условиях карантина. Тогда будет нехорошо, поскольку карантин - серьезное дело", – сказала Жвирблене. Она сказала, что легкомыслие людей объяснить сложно.

"В СМИ были призывы не паниковать, может, это подействовало на тех, кто не реагирует серьезно, – сказала профессор. – Это вопрос личной ответственности, что я могу сделать ради других – ради своей семьи, коллег по работе. Если человек вернулся из зоны риска, понятно, что может быть такой случай, это мы сейчас и наблюдаем".

"Сейчас в зоне риска много стран. Мы не хотели бы, чтобы и Литва стала такой зоной, куда люди будут бояться приезжать, где живут в условиях карантина. Не хочется пугать людей, чтобы они не бежали за крупой, но нужно руководствоваться здравым умом", – сказала профессор.

Некоторые пассажиры в Каунасском аэропорту сказали Delfi, что надо больше опасаться гриппа, чем коронавируса. Но профессор с этим не согласна.

"Гриппа всегда рядом, но часть общества устойчива к нему, и уровень смертности не такой высокий. Конечно, мы точно не знаем, какой уровень смертности от коронавируса. Сейчас считают, что 2% от того количества людей, которым был поставлен диагноз", – сказала собеседница.

Но никто не знает, сколько бессимптомных носителей, может уровень смертности составляет 1%. Но 1% - это в 10 раз больше, чем при гриппе. Трудно сказать, почему люди говорят, что гриппа надо бояться больше. Ведь пока в обществе нет людей с иммунитетом, поскольку раньше с этим вирусом мы не сталкивались. А к гриппу определенный иммунитет выработался.

Гендиректор Каунасской клинической больницы Альбинас Науджюнас отметил, что зафиксированы "импортные случаи" коронавируса. Если отталкиваться от того, что происходит в других странах, их количество будет расти.

"Обычно будут возвращаться молодые крепкие лыжники, спортивные, они перенесут болезнь легко. Одни обратятся к врачам другие - нет. Но через неделю-две заболеют их дедушки и бабушки, родители, они приедут с инфекцией, которой заразились здесь, это уже, скорее всего, будут люди, которые тяжело будут переносить болезнь. Через 1-2 недели могут появиться тяжелые больные" – сказал Науджюнас.

Он сказал, что люди плохо поступают, что не откладывают купленные заранее путевки, не учитывают сложившуюся ситуацию.

"Надо переждать март, никуда не ездить, следить, что будет в апреле", – сказал гендиректор. Он считает, что в марте ситуация с коронавирусом в Европе как-то должна разрешиться.

"Однозначно, не выезжать из страны. Я не знаю, что должно произойти, чтобы надо было бы уехать, – сказал Науджюнас. – Меньше участвовать в мероприятиях в закрытых помещениях, избегать мест скопления людей. Мы говорим, но как вы заметили, эта пара уже уехала в Италию, зная, что там - очаг заболевания".