Профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис сказал, что в случае с любой инфекционной болезнью опасны те люди, которые сами не чувствуют симптомов, но являются носителями.

"Это классика, больше всего опасность заразиться не от тех, у кого есть явные симптомы, а от тех, кто болеет легкой или бессимптомной формой", – сказал профессор.

Статьи по теме:
Число заболевших коронавирусом в Латвии выросло до десяти  (1)
Из-за короновируса в Сантаришкской клинике изолированы трое офицеров Литовской армии  (5)

Эти люди чувствуют себя уверенно, ведут нормальный образ жизни, но для окружающих они представляют опасность. Это касается любой болезни.

По словам профессора, сегодня единственное действенное средство - это самоизоляция, поскольку прививок от нового вируса еще нет, нет и противовирусных лекарств.

"Это новый вирус, очевидно, что он приводит к смерти людей. Что касается статистики, то с одной стороны, говорить об этом еще рано, а с другой, опасен и грипп, и коронавирус. Против гриппа у нас есть вакцина и лекарства. И одна и другая болезнь смертельны. Группы риска похожие – люди старшего возраста, у которых есть хронические заболевания. Две эти болезни сравнивать сложно", – сказал Усонис.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала, что уровень смертности от коронавируса высок, поэтому нельзя к этому относиться халатно.

"Люди мыслят по-разному, некоторые не осознают опасность. Уровень смертности от этого вируса велик, поэтому должно быть чувство ответственности. Я не думаю, что мы поднимаем слишком большую панику. Халатным отношение, вероятно, было в Италии. Может быть и так, что будет, как в Италии, когда все окажемся в условиях карантина. Тогда будет нехорошо, поскольку карантин - серьезное дело", – сказала Жвирблене. Она сказала, что легкомыслие людей объяснить сложно.

"В СМИ были призывы не паниковать, может, это подействовало на тех, кто не реагирует серьезно, – сказала профессор. – Это вопрос личной ответственности, что я могу сделать ради других – ради своей семьи, коллег по работе. Если человек вернулся из зоны риска, понятно, что может быть такой случай, это мы сейчас и наблюдаем".

"Сейчас в зоне риска много стран. Мы не хотели бы, чтобы и Литва стала такой зоной, куда люди будут бояться приезжать, где живут в условиях карантина. Не хочется пугать людей, чтобы они не бежали за крупой, но нужно руководствоваться здравым умом", – сказала профессор.

Некоторые пассажиры в Каунасском аэропорту сказали Delfi, что надо больше опасаться гриппа, чем коронавируса. Но профессор с этим не согласна.

"Гриппа всегда рядом, но часть общества устойчива к нему, и уровень смертности не такой высокий. Конечно, мы точно не знаем, какой уровень смертности от коронавируса. Сейчас считают, что 2% от того количества людей, которым был поставлен диагноз", – сказала собеседница.

Но никто не знает, сколько бессимптомных носителей, может уровень смертности составляет 1%. Но 1% - это в 10 раз больше, чем при гриппе. Трудно сказать, почему люди говорят, что гриппа надо бояться больше. Ведь пока в обществе нет людей с иммунитетом, поскольку раньше с этим вирусом мы не сталкивались. А к гриппу определенный иммунитет выработался.

Гендиректор Каунасской клинической больницы Альбинас Науджюнас отметил, что зафиксированы "импортные случаи" коронавируса. Если отталкиваться от того, что происходит в других странах, их количество будет расти.

"Обычно будут возвращаться молодые крепкие лыжники, спортивные, они перенесут болезнь легко. Одни обратятся к врачам другие - нет. Но через неделю-две заболеют их дедушки и бабушки, родители, они приедут с инфекцией, которой заразились здесь, это уже, скорее всего, будут люди, которые тяжело будут переносить болезнь. Через 1-2 недели могут появиться тяжелые больные" – сказал Науджюнас.

Он сказал, что люди плохо поступают, что не откладывают купленные заранее путевки, не учитывают сложившуюся ситуацию.

"Надо переждать март, никуда не ездить, следить, что будет в апреле", – сказал гендиректор. Он считает, что в марте ситуация с коронавирусом в Европе как-то должна разрешиться.

"Однозначно, не выезжать из страны. Я не знаю, что должно произойти, чтобы надо было бы уехать, – сказал Науджюнас. – Меньше участвовать в мероприятиях в закрытых помещениях, избегать мест скопления людей. Мы говорим, но как вы заметили, эта пара уже уехала в Италию, зная, что там - очаг заболевания".