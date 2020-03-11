В последний путь проводят Гражину Ручите-Ландсбергене

10 марта ушла из жизни пианист, педагог, общественный деятель Гражина Ручите-Ландсбергене, супруга председателя Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса. 11 марта ее близкие сообщили, когда пройдет прощание с покойной.

Delfi представляет текст, распространенный близкими покойной:

"Проводы Гражины

Бывают проводы в жизнь, а бывают – в иную жизнь. Проводы Гражины Ручите-Ландсбергене из нашей жизни состоятся в следующем порядке: 11 марта прощаются близкие.

В 17 ч. телевидение Lietuvos rytas покажет последнее творение, в создании которого участвовала Гражина - документальный фильм "Дипломатия председателя";

12 марта с 16 ч. прощание в зале Дома композиторов.

Гражина большую часть своего сердца вложила в школы Восточной Литвы, поэтому вместо цветов имело бы смысл перевести деньги в фонд им. Витаутаса Ландсбергиса;

13 марта прощание начнется с 11 ч. в зале Дома композиторов. Вынос урны в 16 ч.

В 17 ч. – В Бернардинской часовне состоится заупокойная служба.

Витаутас Л. с семьей"