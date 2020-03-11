Нештатная ситуация в Мажейкяй: подозревают, что компания скрывает 30 вернувшихся из Италии работников

Мажейкяйскую компанию, которая не предоставляет муниципалитету данные о вернувшихся из Италии работниках, навестят сотрудники правоохраны. Об этом сказала заместитель мэра Лина Римкене.

Правда, сама вице-мэр название компании не указала, но порталу Delfi эта информация известна. Информацию о том, что ими интересовались чиновники, журналисту Delfi подтвердил в телефонном разговоре представитель компании.

"Мы обратились в государственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с вопросом, как нам быть в данной ситуации. Если компания не представит необходимую информацию, нам придется привлечь полицейских и прокуроров", - сказала Delfi политик.

Подозревают, что из Италии в Литву вернулись около 30 работников. Всего за последнее время в Литву могли вернуться, а потом снова уехать в Италию около 80 работников.

По данным муниципалитета, эти работники не все из Мажейкяй, есть также жители соседних деревень и жители Висагинского муниципалитета.

По предварительным данным, в Северной Италии литовские рабочие строят нефтеперерабатывающий завод.

Римкене сказала, что муниципалитет, узнав, что вернувшиеся из Италии люди не соблюдают требования карантина, обратился в компанию, но реакция ее руководства была неадекватной.

"Мне стали угрожать судами за то, что я интересуюсь делами частной компании и это, несмотря на то, что в стране объявлена чрезвычайная ситуация, а муниципалитеты обязаны следить и собирать информацию о потенциальных источниках вируса", - сказала она.

Представитель правительства Гедрюс Сурплис сказал Delfi, что им и главе Минздрава Аурелиюсу Вериге ситуация в Мажейкяй известна.

"Мы объяснили, какие могут быть законные действия, что муниципалитет может делать. Мы тоже проверяем полученную информацию, о результатах информируем общество", - сказал Сурплис.

Между тем представитель компании сказал, что их работники на самом деле работают в Италии, и недавно одна смена вернулась.

"Наши рабочие не имеют никакого отношения к Римкене. Никто из них не болеет, все прошли инструктаж, знают, что делать. Они вернулись, взяли больничный на две недели и находятся в условиях карантина. Это наши работники знают, так и поступают", - сказал представитель компании.

На просьбу уточнить, сколько человек и из каких муниципалитетов приехали, и с какого дня у них больничные, сколько смен опять выехало в Италию - собеседник не ответил.

"Если придете с документом, составленным прокуратурой, скажем. Я и так много вам сказал. Повторяю – никто не болеет, все проинструктированы о карантине", - сказал мужчина.