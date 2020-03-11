Москвич из "Саюдиса": у меня ощущение, что мы в раю

Олег Ерофеев ru.DELFI.lt

Поэт, публицист, переводчик Георгий Ефремов в интервью DELFI, посвященном 30-летию восстановления независимости Литвы, рассказывает о том, как в конце 80-х присоединился к литовскому движению за независимость "Саюдис", стал "связным" между Литвой и миром, чем его покорила литовская поэзия и как страна изменилась за эти тридцать лет.

Георгий Ефремов – поэт, публицист, переводчик на русский язык литовской поэзии, член совета Сейма движения "Саюдис". Издатель и редактор газеты "Согласие". Член союза писателей и союза переводчиков Литвы. Преподаватель московского Литературного института. В мае 2006 года за особый личный вклад в литовскую и русскую культуры стал первым лауреатом премии Юргиса Балтрушайтиса, учреждённой Фондом Юргиса Балтрушайтиса. В декабре 2007 года был награждён премией "Мэтр перевода", учреждённой Фондом первого президента России Б. Н. Ельцина.

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