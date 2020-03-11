Новейшие данные о коронавирусе в Литве: двое больных изолированы в Каунасе

10 марта Минздрав подтвердил, что в Литве установили два новых случая коронавируса. На пресс-конференции в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига предоставил больше информации о новых случаях.

Как сказал Верига, заразившиеся - муж и жена (1980 и 1985 г.р.) из Каунаса. Они находились на итальянском горнолыжном курорте с 29 февраля по 7 марта. Когда у них них поднялась температура, на скорой их увезли в больницу. Анализы подтвердили подозрения.

Глава Минздрава сказал, что со вчерашнего дня был расширен круг людей, которых проверяют на коронавирус. Будут проверять не только тех, кто был в странах, где зафиксированы очаги инфекции, но и тех, у кого зафиксирована пневмония неясного происхождения.

Все вернувшиеся из Италии заполняют анкеты Национального центра общественного здравоохранения. Как сказал министр, состояние здоровья мужчины и женщины удовлетворительное, никакое сложное лечение им не требуется. Также выявили двух человек, контактировавших с парой, которые могли заразиться. Их изолировали дома.

По данным на 8.00 ч. 11 марта 2020 года новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Два новых случая были диагностированы у вернувшихся из Италии литовцев. По данным источников Delfi, больные находятся в Каунасской клинической больнице.

Эту информацию Delfi передали источники в Минздраве и Каунасской мэрии.

Советник министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте эту информацию Delfi не подтвердила. Официальная информация появится в 10 ч. на пресс-конференции в правительстве.

В среду рано утром глава Клиники инфекционных заболеваний Каунасской клинической больницы Ауксе Мицкене сказала Delfi, что во вторник поздно вечером в клинику поместили двоих человек, у которых подозревали коронавирус.

"Я уехала из больницы поздно вечером, тогда у нас еще не было результатов, но было похоже, что результаты будут положительными. Я не исключаю, что они и подтвердились", - сказала врач.

По имеющимся данным, поздно вечером ждали еще один результат, но, по данным Delfi, он не подтвердился.

Люди, у которых диагностировали коронавирус, по имеющимся данным, недавно вернулись из Италии. Сначала никаких признаков болезни они не чувствовали. Сейчас их состояние хорошее, особых симптомов они не ощущают.

До сих пор в Литве подтверждены три случая заражения коронавирусом (COVID-19), сообщает правительство. Два новых случая были диагностированы 10 марта вечером.

Первый случай заражения коронавирусом в Литве был установлен 28 февраля у жительницы Шяуляй, которая вернулась из Италии.

Данные на 8.00 ч. 11 марта:

• Подтвержденные случаи в Литве: 3 (1 в 4.00 ч. 28 февраля, 2 в 22 ч. 10 марта)

• Накануне исследовали: 15 образцов

• Сейчас исследуют: 11 образцов

• До сих пор провели: 290 исследований

• По имеющимся данным, в Литве под наблюдением находятся 5567 человек