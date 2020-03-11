Литва празднует 30-летие восстановления независимости

11 марта исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Литвы.

"Каждый раз в этот день к нам обращается голос гордого и непобедимого народа, создавшего чудо, которое стало значимым фактом в мировой истории XX века", – сказано в поздравлении президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Его ясный отзвук слышит каждый – как возможность, вдохновение, обязательство и впредь укреплять свободу в себе и своем государстве. Как ясное знание, что только так можно воплотить самую смелую мечту Литвы – независимое будущее", – сказал он.

По словам спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса, каждый создавал свою Литву.

"Триколор или исторический флаг мы поднимаем с верой в эту страну. За такую прогрессивную перспективу Литва благодарна своим создателям, общественным деятелям и патриотам, гражданам здесь и везде, давайте благодарить детей, которые растут и взращивают Литву. Давайте благодарить друг друга и поздравлять близких", – сказано в тексте поздравления.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что сегодня мы не без основания можем гордиться успехом нашего государства.

Мероприятия этого дня начнутся в Вильнюсе с возложения цветов у памятника "Весть", посвященного 11 марта, на площади Независимости. В полдень состоится церемония поднятия флагов трех стран Балтии, после которой на проспекте Гедиминаса состоится шествие "Путь восстановления независимости".

Вечером состоится другое традиционное шествие, которое ранее критиковали за излишний национализм. По случаю праздника в Кафедральном соборе пройдет Св. Месса, на Кафедральной площади состоится концерт военных оркестров Литвы, Латвии и Эстонии, вечером праздничный концерт состоится на площади Независимости, а в то время, когда объявили о независимости - в 22.44 ч. - ждет праздничный фейерверк.

На кафедральной площади 500 человек намерены изобразить Погоню.

По случаю юбилея в Клайпеде попытаются установить рекорд и состоится акция "Подари триколор", в Каунасе – состоится концерт "Колокол свободы", в Пренай покажут рок-оперу "Присяга" и т.д.

В этом году из-за угрозы коронавируса отменили традиционное заседание парламента по случаю 11 марта. Их перенесли на май. Отменили все визиты.

11 марта 1990 года Верховный совет-Восстановительный сейм Литвы объявил о восстановлении Литовского государства. За такое постановление проголосовали 124 депутата, шесть воздержались.