Данные на 22 ч. 10 марта:
• Подтвержденные случаи в Литве: 3 (1 в 4.00 ч. 28 февраля, 2 в 22 ч. 10 марта)
• За последний раз исследовали: 9 образцов
• Сегодня до 22 ч.: 15 образцов
• Вчера исследовали: 15 образцов
• До сих пор провели: 290 исследований
• По имеющимся данным, в Литве под наблюдением находятся 5567 человек
В Литве во вторник вечером диагностировали два новых случая коронавируса
В Литве во вторник вечером диагностировали два новых случая коронавируса. Общее количество случаев заболевания этим вирусом увеличилось до 3, сообщает правительство Литвы.
Данные на 22 ч. 10 марта: