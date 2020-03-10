Ушла из жизни пианист и педагог Гражина Ручите-Ландсбергене

На 91 году жизни скончалась пианист, педагог, общественный деятель Гражина Ручите-Ландсбергене, супруга председателя Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса.

"Жена перед смертью сказала, что она сделала все, что хотела, а я – еще не все, она так сказала: Ты – еще не все, береги себя", – сказал порталу lrt.lt Витаутас Ландсбергис.

"Мама ушла, спокойно, мирно. Несколько недель назад, когда она еще могла говорить, сказала, что очень благодарна Господу, поскольку она сделала все, что планировала и хотела. Покойся в мире, хорошая моя", – писал в фейсбуке ее сын режиссер Витаутас В. Ландсбергис.

"Мама покинула нас, я сам об этом узнал только час назад", – сказал BNS Витаутас В. Ландсбергис.

Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года в Аникщай.

25 марта 1949 года Гражина была сослана в Сибирь и провела в ссылке 1949-1957 гг. В 1950-1952 гг. она училась в Иркутской музыкальной школе, затем работала в ней аккомпаниатором. В 1954-1957 гг. училась в Свердловской консерватории.

26 февраля 1957 г. вернулась в Литву. Училась в Литовской государственной консерватории.

В 1958-1985 гг. была концертмейстером Литовского театра оперы и балета. В 1962-1966 гг. преподавала в Педагогическом институте, с 1989 г. была преподавателем Литовской музыкальной академии.