Банк SEB предоставил гарантию Klaipedos nafta на 20 млн евро

Литовский оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta получила гарантию банка SEB на сумму в 20 млн евро для реализации модели долгосрочной поставки сжиженного природного газа (СПГ), сообщил банк.

Директор службы СПГ Klaipedos nafta Арунас Молис утверждает, что гарантия важна для реализации долгосрочных обязательств и реструктуризации платы составляющей безопасности поставок газа.

"Мы подсчитали, что благодаря мерам, принятым за несколько последних лет, бытовые потребители будут платить за газ почти на 22% меньше", – отметил А. Молис в пресс-релизе.

Акционеры Klaipedos nafta одобрили гарантию в декабре прошлого года. Она предоставлена на три года.

В понедельник госкомпания Klaipedos nafta подписала договор с Северным инвестиционным банком (СИБ) о кредите на сумму до 160 млн евро, предназначенном для приобретения плавучего хранилища сжиженного природного газа (СПГ).

Это уже второй кредит СИБ за несколько месяцев, предназначенный для снижения затрат на содержание Клайпедского терминала СПГ.

Окончательный размер займа сроком до 25 лет будет зависеть от цены покупки плавучего газохранилища и совокупности финансовых обстоятельств, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

СИБ утверждает, что кредит можно было бы начать использовать в конце 2024 года, когда истечёт договор аренды плавучего газохранилища Independence и Klaipedos nafta выкупит его или купит другое судно-газохранилище.

В конце декабря СИБ предоставил кредит на сумму 134,1 млн евро сроком на 25 лет Klaipedos nafta – средства предназначены для содержания терминала СПГ с нынешнего года до 2044 года.