Посол: находящимся в Италии литовцам рекомендуется уехать

Литовцам, находящимся сейчас в Италии, рекомендуется покинуть страну, утверждает работающий там посол Литвы Ричардас Шлепавичюс.

"Совет людям принять решение как можно быстрее. Люди должны оценить цели своих поездок, состояние своего здоровья, почему они здесь находятся, но Министерство иностранных дел рекомендует тем, кто находится в зоне карантина, покинуть ее, а в данный момент вся Италия в зоне карантина", – сказал BNS дипломат во вторник.

Посол также сказал, что посольство предоставило возможность литовцам, находящимся в Италии, известить по электронной почте о своем местонахождении, однако этим воспользовалось малое количество граждан.

"Мы получили сейчас только 25 таких писем, есть еще и звонки – люди спрашивают, точно ли можно выехать, как можно выехать, но это небольшой поток звонков", – сказал Р. Шлепавичюс.

Он утверждает, что у литовцев, как и у граждан других стран, есть возможность вернуться домой.

"На сегодняшний день сообщение с Италией не прекращено, не закрыто. Италия не изолирована – есть рейсы, некоторые авиакомпании отозвали полеты или сократили число рейсов, но все же они есть", – утверждает посол.

"Отправление домой является той причиной, по которой людям разрешают передвигаться. Возможность вернуться у людей есть, и любой может ею воспользоваться", – сказал он.

По данным посла, в данный момент в Италии могут находиться около 6 тыс. временно прибывших туда литовских граждан, также пока не данных о том, что кто-то из них или из постоянно проживающих там литовцев заразился коронавирусом.

"На сегодняшний день у нас нет ни одного факта заражения гражданина Литвы этим вирусом", – сказал посол Литвы в Италии.

Он также добавил, что и посольство прибегло к превентивным мерам.

"Мы работаем, посольство функционирует. Мы предпринимаем меры – дезинфекция, у нас есть маски, мы не пожимаем руки, сократили контакты, с сегодняшнего дня у людей есть возможность работать удаленно", – сказал Р. Шлепавичюс.

В мире сейчас зарегистрировано более 114,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, а также более 4 тыс. смертей.

Италия является крупнейшим очагом коронавируса в Европе – вся территория страны объявлена красной зоной. В этой стране в целом зарегистрировано 9,1 тыс. случаев заражения и 463 смертей.

В Литве до сих пор единственный подтвержденный случай заражения у жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны в конце февраля.