Из-за угрозы коронавируса шяуляйский ресторан проводит эксперимент

"Столик забронирован", – такие таблички 9 марта стояли на каждом втором столике шяуляйского ресторана сети Amber food. Его руководитель Гедиминас Бальнис сказал Delfi, что пока это был только эксперимент - из-за угрозы коронавируса клиентов было решено посадить за каждый второй столик, чтобы они находились дальше друг от друга. Он не знает, закрепится ли такой порядок.

Он рассказал порталу, что в понедельник такой эксперимент провели только в Шяуляй.

"Конечно, работать сложнее, ведь люди сидят по всему залу. В четверг этот эксперимент повторим в Вильнюсе и Шяуляй", – сказал он, заметив, что в целом рестораны по степени опасности находятся в среднем или даже в низком звене, поскольку в Литве столики стоят на достаточно большом расстоянии друг от друга.

"Наша идея такая - мы посчитали, что если бронировать в шахматном порядке каждый второй столик, то расстояние между людьми будет около 2,2 м. Конечно, не во всех случаях, но в среднем так получается, а это довольно безопасное расстояние", – сказал он.

Он сказал, что отчасти такой эксперимент побудил провести опыт итальянцев.

Бальнис подчеркнул, что пока не знает, будет ли практиковаться такой порядок.

"Все очень быстро меняется. Попробуем, посмотрим, как реагируют клиенты, увидим, может, где-то люди больше напуганы, или там, где будет зафиксирован случай.

Как в Шяуляй, там люди были напуганы. А может будет так - половина столов и без этого будет пустовать, так зачем тогда делать так, чтобы в одной части было много людей, а в другой пусто. Посмотрим и промежуточные решения, может, так будет только в рабочие дни, решения могут быть разными. Если нет потребности, зачем повышать риск", – сказал он.

Бальнис согласился с тем, что сокращение количества обслуживаемых столиков означает снижение продаж в два раза.

"Один момент - безопасность, другой – а может у нас всегда будет заполненность на 50%, все столики будут заняты и мы станем самым безопасным рестораном в Литве.

Другой момент, если мы закроем половину столиков, то соответствующие шаги должен сделать арендодатель, чтобы не одни мы принимали участие. Может, государство могло бы компенсировать половину расходов на коммунальную плату. Ведь мы думаем не о том, как заработать, а о том, как пережить этот период", – сказал предприниматель.

По его словам, люди сейчас реже посещают кафе и рестораны, но сейчас клиенты понемногу возвращаются.

С 12 марта это новшество испробуют в Вильнюсе, в Katpėdėlė на ул. Вокечу и в ресторане этой сети в шяуляйском Akropolis, а также в Charlie pizza и La Crepe ТЦ Saulės miestаs. Если этот порядок оправдает себя, то гостей так будут обслуживать в большинстве ресторанов этой сети.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала в интервью Žinių radijas, что в некоторых регионах из-за коронавируса наблюдается снижение заполняемости ресторанов и гостиниц.

"Очень жаль, что из-за коронавируса в регионах, а особенно в Шяуляй, в гостиницах и ресторанах количество клиентов снизилось на 20-40%. Поскольку в Шяуляй был зафиксирован случай коронавируса. Люди на это реагируют и реагируют ужасно", – сказала она.

"Нас также удивляет, что чиновники все обсуждают без привлечения бизнеса, не советуются. Самое чувствительное место – туризм и гостиницы, поэтому хотелось бы, чтобы пригласили представителей бизнеса, чтобы мы сели за один стол и посмотрели, как подготовиться к самому страшному сценарию", – сказала она.

Шишкаускене заметила, что сейчас гостиницы даже не знают, как реагировать, если у них окажется больной постоялец, если введут карантин, непонятно кто будет погашать расходы.