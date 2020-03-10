В храмах Литвы из-за угрозы коронавируса рекомендуют не целовать кресты

Католическая Церковь в Литве, реагируя на распространение нового коронавируса COVID-19, также вводит меры предосторожности.

Секретарь Литовской конференции епископов Кястутис Смилгявичюс на пресс-конференции сказал, что временно в храмах отказываются от святой воды и не рекомендуют верующим целовать кресты и другие реликвии.

"Во всем мире распространяется вирус COVID-19, который вызывает большую озабоченность как у стран, так и у верующих. Церковь также сотрудничает с государством и предпринимает важные меры предосторожности", – сказал священник.

По словам Смилгявичюса, сейчас в храмах уже 10 дней нет святой воды, через которую мог бы распространяться вирус. Также временно рекомендуют отказаться от любого рода контактных способов проявления набожности, не целовать кресты и другие реликвии.

Что касается причащения, то от него пока не отказываются (евхаристический хлеб раздает священник).

"Пока мы считаем, что предпринятых ограничений достаточно", – сказал Смилгявичюс, заметив, что если ситуация изменится, то примут и другие меры.

"От причастия, вероятно, не откажутся в любом случае, но если в каких-то местах будет высокий уровень больных, то там евхаристический хлеб будут давать в руки верующим. Хотя говорят, что и этот способ нельзя считать безопасным, поскольку вирус может передаваться и через руки", – сказал священник.

"Если человек в храме рядом с тобой кашляет и чихает, надо отойти от него. Важно мыть руки, для этого созданы все условия и в приходах. Подобные меры предлагает и государство", – сказал Смилгявичюс.

Пока на Пасху никакие ограничения не предусматриваются, но это не значит, что если изменится ситуация, меры не ужесточат.