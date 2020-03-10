Европейский инвестбанк предоставит компании группы Ignitis 60 млн евро кредита

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит 258 млн злотых (около 60 млн евро) кредита польской компании Pomerania Wind Farm, принаделажщей литовскому государственного энергохолдингу Ignitis grupe, на развитие проекта парка ветряных установок мощностью 94 мегаватта. Кредит ЕИБ составит 47% инвестиций проекта.

Во вторник Ignitis grupe сообщила, что кредит планируется вернуть до конца 2035 года. Он предоставлен при поддержке Европейского фонда стратегических инвестиций (ESIF).

Проект парка 29-ти ветряных установок реализуется в польском регионе Померания, что почти в 50 км от Гданьска. Строительство, начатое в июле прошлого года, планируется завершить весной следующего года, парк в год будет производить около 300 гигаватт-часов электроэнергии, которая будет поставляться почти 75 тыс. домашних хозяйств.

В сентябре прошлого года Ignitis grupe сообщила, что на инвестицию в проект ветряных парков в Польше будет выделено 127 млн евро.

Литовский энергохолдинг приобрел Pomerania Invall в мае прошлого года.