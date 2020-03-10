Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank – реальная угроза или фантазия?

Россия пытается вытеснить шведские банки из стран Балтии с помощью информации об отмывании денег через эти банки. Об этом писал один из редакторов издания Dangens Industri Петер Магнус Нильссон.

Старший аналитик Вильнюсского центра политического анализа Марюс Лауринавичюс сказал, что это очень серьезная угроза.

В свою очередь глава ассоциации "За честное банковское дело" Кястутис Купшис сказал, что различные теории заговора может придумать каждый.

Сами банки, по словам Нильссона, эти данные не комментируют.

Информация в шведском издании появилась несколько недель назад. Журналист опирается на свои источники в госразведке.

"Руководство разведки утверждает, что Россия проводит кампанию против Swedbank и SEB", – сказано в статье.

Представители Департамента госбезопасности Литвы указали, что, согласно закону о разведке, они не могут комментировать способы и методы сбора информации.

"Согласно тому же закону, мы обязаны информировать общество об угрозах раз в год, представляя оценку ситуации публично", – сказано в ответе ДГБ Delfi.

В последнем отчете ДГБ об усилиях, направленных на вытеснение шведских банков из Литвы, никакой информации не было.

Однако в нем сказано, что наибольшую опасность представляет российская внешняя политика и политика безопасности, обусловленная стремлением Кремля обеспечить стабильность режима и убедить внутреннюю аудиторию, что режим не заменим.

"Режим эффективно сочетает политическую и дипломатическую деятельность с экономическими и военными мерами. Поставляя зарубежным странам экономически полезные ресурсы, сырье, торговые и другие предложения, Кремль повышает их политическую зависимость от России и получает больше рычагов давления на решения, принимаемые в этих странах.

Москва использует эти методы, пытаясь ослабить единство НАТО и Евросоюза, снижая эффективность западных политических и юридических ведомств, обеспечивая военное присутствие в других странах и на других континентах", – сказано в документе.

В отчете ДГБ сказано, что в 2019 году наибольший поток потенциальных инвесторов в Литве составили лица, которые хотели инвестировать в сфере финансов и кредитования.

"Был отмечен интерес инвесторов третьих стран в сфере финансовых технологий, платежей и электронных денег. Выяснилось, что немалая часть граждан третьих стран, которые хотели инвестировать в сфере финансов и кредитования, просто проверяли свои возможности и действующие в отношении зарубежных стран "предохранители".

Некоторые инвесторы, узнав о проверке на предмет соответствия требованиям нацбезопасности или после отрицательного решения комиссии по обеспечении нацбезопасности, отказывались от инвестиционных планов", – сказано в документе.

Президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс сказал Delfi, что финансовая система представляет собой часть системы критической государственной инфраструктуры.

"Поэтому нельзя говорить о ситуации в финансовом секторе отдельно от геополитического контекста. Защита своей критической инфраструктуры – в интересах каждой страны.

Не исключено, что финансовые системы скандинавских и балтийских стран представляют собой мишень российской гибридной войны. Вмешательство третьих стран, риск дезинформации и других враждебных действий - это реальность, которую надо оценивать со всей ответственностью. Нельзя исключать и попытки враждебных сил повлиять на жителей и их настроение при помощи человеческого фактора.

Формирование отрицательной установки - одна из форм гибридной атаки, направленная на снижение доверия к ведомствам, в том числе и финансовым", – сказал он.

Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал передала Delfi следующую позицию: "Дискуссии о геополитике в шведских СМИ происходят постоянно. Swedbank наблюдает за ними, но не участвует в них".

Лауринавичюс сказал, что Россия не оставляет без внимания банки в Литве с момента развала СССР.

"Мы можем взглянуть на пример Латвии, и в Литве, что было с банком Snorаs о Ūkio bankаs, немало связей. Но важна не только история. Посмотрите, что случится, если им удастся их предприятие, если на литовском рынке не останется скандинавских банков.

Очевидно, что вклад банков в рост нашу экономику был. Конечно, не только это повлияло, но и помощь ЕС и т.д. Но без банков и скандинавского капитала было бы хуже. Я не говорю, что хорошо, что он только скандинавский, но так уж есть. Экономика всегда нуждается в банковском капитале", – сказал он.

Лауринавичюс заметил, что, если вытеснить шведские банки, появятся условия для прихода российских или связанных с Россией.

"У нас уже сейчас есть, скажем, Revolut, я считаю, он полностью связан с Россией. Банк Meridian, по моему мнению, связан с Россией. Это небольшие примеры, но если скандинавских банков в Литве не останется (а их становится меньше, и рынок может открыться), тогда могут появиться. Конечно, могут появиться и банки каких-то других стран, но Россия явно нацелена на банки в странах Балтии", – считает специалист.

Лауринавичюс сказал, что Россия делает это в силу разных причин. "Начиная с отмывания денег (что она делает в государственном масштабе), заканчивая контролем экономики. Банки - это контроль над экономикой", – обобщил аналитик.

Он прибавил, что даже при наличии "предохранителей" в отношении иностранцев некоторые подозрительные инвесторы проскальзывают. Один из них – компания Settek, которой Центробанк Литвы недавно выдал лицензию на открытие ведомства электронных денег.

"Там инвестор россиянин, связанный с молдавским Laundromat. О нем самом можно многое думать, но его банковское окружение связано.

Еще был случай через латвийские инвестиции, речь идет о людях, связанных с Parex. Там тоже все связи российские", – напомнил Лауринавичюс.

Комментируя шведскую статью, Купшис заметил, что сегодня можно увидеть много фейковых новостей.

"Каждое подобное высказывание надо оценивать серьезно. Может, это нужно для отвлечения внимания?

Я отношусь с осторожностью и с некоторой улыбкой, поскольку каждый может придумать теории заговора.

Если угрозы реальные, их решают без предания огласке. Если наблюдается вброс в публичное пространство, где они приобретают форму карикатур, то вряд ли это можно считать реальными угрозами", – сказал он.

Купшис заметил, что в данном случае граница между реальностью и фантазией размыта.

"На самом ли деле мы видим здесь проблему или это выдумка. Тогда этой выдумкой может воспользоваться любой и ослабить нас.

Ведь можно сказать, что шведские банки - часть гарантии нашей независимости. Что Швеция будет спасать нас от какой-либо внешней угрозы, ведь у нее здесь есть несколько своих банков.

Но, честно говоря, это в своем роде карикатура. Этот аргумент... Дискурс становится нерациональным, из области фантазии", – сказал Купшис.