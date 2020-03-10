Последние данные о коронавирусе в Литве: исследованы 15 образцов, результаты отрицательные

По данным на 9.30 ч. 10 марта 2020 года, в Литве новых случаев заболевания COVID-19 не установлено, сообщает Минздрав.

На сегодняшний день единственный случай коронавируса был зафиксирован 28 февраля. Вирус диагностировали у вернувшейся из Вероны (Италия) 24 февраля жительницы Шяуляй.

Данные на 9.30 ч. 10 марта:

Подтвержденные случаи в Литве: 1 (в 4.00 ч. 28 февраля)

Накануне исследовали: 15 образцов

До сих пор провели: 275 исследований

Ждут результаты: 1 образца

По имеющимся данным, в Литве под наблюдением находятся 5567 человек, вернувшихся из стран, где зафиксированы очаги распространения COVID-19.

Из-за угрозы нового вируса всем муниципалитетам указали объявить эпидемию гриппа. По данным Минздрава, это помогает защититься от COVID-19.

Что помогает защититься от коронавируса?

- Откажитесь от ненужных поездок, особенно в страны, где зафиксированы очаги коронавируса;

- Как можно чаще мойте руки, делайте это каждый раз после контакта с разными поверхностями. Мойте руки тщательно. Если есть возможность, надевайте перчатки, но не забывайте их стирать;

- Старайтесь не трогать лицо руками, если вы их не мыли;

- Как можно чаще проветривайте помещения.