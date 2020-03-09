Профессор: нынешняя ситуация с коронавирусом очень необычная

Уже не первую неделю не только за рубежом, но и в Литве СМИ пишут о коронавирусе. К счастью, в нашей стране зафиксирован только один случай заболевания, однако информации и разных рекомендаций поступает немало.

Врач-инфектолог, профессор Арвидас Амброзайтис в передаче "День на Delfi" сказал, что коронавирус очень интересен, а паникующим литовцам он предлагает реагировать спокойнее, но не расслабляться.

По словам профессора, возможно, с эпидемией удастся справиться, но надо обратить внимание на рекомендации профессионалов.

"Мы столкнулись с интересным, с особенным вирусом. Теперешний всплеск необычен своими масштабами и неспособностью медицины должным образом и быстро справиться с его распространением. Но на лицо тенденция, что достигнут пик, количество случаев заболевания сокращается, особенно в Китае. Может, проблема сейчас больше в Европе, но, я думаю, что здесь удастся справиться с инфекцией лучше чем в Китае. Для этого есть более благоприятные условия, более совершенная система управления. Кроме того, у нас нет народных способов лечения с использованием компонентов животных. Например, мясо - один из таких факторов, который способствовал распространению инфекции в Китае", – сказал собеседник.

"Пока у нас был один случай, импортный. Это первая фаза распространения инфекции, пока не было случаев вторичного заражения. Мне кажется, если путешественники, которые возвращаются из некоторых стран, будут придерживаться правил, то с инфекцией можно справиться, в худшем случае, диагностировать на ранних стадиях и изолировать больных. Сейчас, когда воцарилась такая паника и страх, конечно, наши жители избегают поездок в определенные регионы. Я думаю, это поможет превенции", – сказал он.

"У нас есть данные о том, что в конце инкубационного периода человек уже может быть источником инфекции. Это значит, что он опасен для окружающих, хотя сам никаких симптомов не ощущает, ни на что не жалуется.

Несмотря на это, у нас не обследуют людей, у которых нет симптомов. Если человек вернулся из зоны распространения инфекции, в течение 14 дней он должен находиться в изоляции. Если в этот период он почувствует какие-то симптомы, например, температуру, тяжелое дыхание, боль в горле, тяжелое дыхание, эти люди должны звонить по номеру 112, и скорая доставит его в инфекционную больницу, там проведут исследование", – сказал собеседник.

Профессор подтвердил, что расслабляться нельзя.

"Мы не можем себя чувствовать спокойно и безопасно. Поскольку в Европе зафиксировано немало случаев и они распространяются, появляются новые, я думаю, те меры, которые предпринимают, должны продолжаться, не надо расслабляться. Эти меры адекватны нынешней ситуации, я думаю, надо надеяться, что подобного случая больше не будет, но прогноз может и не подтвердиться", - сказал он.

По словам Амброзайтиса, эта ситуация – хороший урок на будущее.

"Я думаю, что эта ситуация к лучшему, – это хорошая тренировка, потому что такие эпидемии, пандемии могут быть и в будущем. Наверное, в будущем они будут возникать чаще. Мы должны быть готовы, только, вероятно, мы придаем слишком большое значение дезинфекторам. Я думаю, самый лучший способ – простое мыло, мытье рук, – сказал он. – Также непонятно желание людей скупить все маски. Что они будут с ними делать? Мне не довелось ни на улице, ни в троллейбусе видеть ни одного человека в медицинской маске. Нам надо поучиться у жителей стран Азии. Если человек кашляет, чувствует симптомы простуды, то он надевает маску, чтобы не заразить других".