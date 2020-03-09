Науседа отрицает, что просил ДГБ проверить будущих членов его команды и спонсоров

Президент Литвы Гитанас Науседа отрицает, что просил Департамент госбезопасности (ДГБ) проверить будущих членов его команды и спонсоров.

"Я не обращался ни с какими просьбами, в конце концов, как бы я мог", – сказал он в понедельник журналистам в сейме.

"Знаете ли вы, кем я (тогда – BNS) был? Летом 2018 года я был скромным главным экономистом в банке SEB, в сентябре я вообще был без работы, я был кандидатом в президенты", – добавил глава государства.

Он также скептически отнёсся к инициативам начать расследование в сейме в связи с информацией, предоставленной сотрудником разведки.

"Я считаю, что ведомства, обязанностью которых было выяснить обстоятельства и представить свою оценку, располагали всей информацией, и той, которая была представлена совсем недавно. Они свои выводы представили, если возникнут новые обстоятельства, можно говорить, но эти новые обстоятельства, насколько я понимаю, не возникли", – отметил Г. Науседа.

"А все другие расследования будут расследованиями политического характера накануне выборов, которые будут связаны с исключительно важным для нашей безопасности ведомством, поэтому я бы предложил взвесить все эти обстоятельства и только потом принимать ответственное и взвешенное решение", – сказал глава государства.

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. Бывший глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.

В. Бакас передал материал Службе спецрасследований и Генпрокуратуре, а, узнав, что расследование не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование.