Министр о коронавирусе: в ближайшие недели рост будет интенсивным

В Литве пока зафиксирован лишь один случай коронавируса, сказал 9 марта на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. Однако он подчеркнул, что в ближайшее время в Европе возможен интенсивный рост количества подтвержденных случаев.

"Литва пока та страна, где установлен лишь один случай коронавируса, других случаев пока не установлено. Но вы видите, что делается в Европе? Быстро распространяется. Об этом в пятницу говорил Европейский центр по контролю за болезнями. В ближайшие недели, как ожидается, рост будет значительным. Мы это и наблюдаем", – сказал министр.

Верига прибавил, что в правительстве были те, кто смеялся над жесткими санкциями.

"Смеялись, говорили, что мы, возможно, перестарались. Хорошее есть выражение - хорошо смеется тот, кто смеется последний. Похоже, наши действия оправдали себя. Страны, которые несерьезно отнеслись к контролю, сейчас вынуждены отрабатывать второй сценарий, когда распространение набирает обороты", – сказал министр.

Верига сказал, что у Литвы было время на подготовку.

"Сейчас много механизмов, ведется согласование с учреждениями здравоохранения, чтобы они были готовы. Жителям не стоит беспокоиться", – сказал он.

Верига заметил, что самоизоляция остается одним из основных средств даже в случае самого тяжелого сценария.

"Если у человека нет серьезных проблем со здоровьем. Я в выходные получал такие сообщения, которые иллюстрируют, что не все жители ведут себя ответственно. Люди идут на спектакль, потому что им не согласились вернуть деньги за него, а потом в гардеробе делятся своим опытом, говорят, что вернулись из Италии, взяли больничный, и вот сейчас могут отдыхать две недели, сходить в театр", – рассказал министр.

Он сказал, что сейчас советуются с юристами, думают, как ужесточить порядок и заставить людей, которые на больничном, сидеть дома.

"Чтобы они не ходили ни в театры, ни в магазины. Еще напомню, муниципалитеты должны позаботиться о людях, которые сами не могут выйти в магазин", - сказал он. Министр заметил, что если люди будут вести себя безответственно, то "еще долго не будем ходить в театр".

По словам Вериги, Минздрав уже говорит с МИДом, что делать, если люди не могут вернуться из-за границы.

"Будем надеяться, что сумеем безопасно вернуть их домой. Иначе они могут вернуться небезопасными способами. Мы согласовываем все вопросы, чтобы наши жители, находящиеся за границей, получили смс-сообщения с необходимой информацией", – сказал министр.

Вероятно, на этой неделе в Литве начнут производство дезинфектора.

"Это лишь вопрос времени, когда начнут проверку пассажиров, прилетающих из других стран. Но если это коснется Европы, никакой логики в таких действиях не останется, будут применяться иные меры", – сказал Верига.

Министр сказал, что нет смысла проверять всех вернувшихся из тех стран, где зарегистрированы очаги инфекции, пока они не почувствовали недомогание.

По словам Вериги, пробы берут, если человек заболеет, когда появляются симптомы. Если он чувствует себя хорошо, не стоит делать анализы, поскольку это дает напрасное чувство безопасности. Поскольку анализ может показать, что человек не болеет, но это может быть ошибкой. Поэтому лучше практиковать самоизоляцию, и только когда появляются симптомы можно делать анализ.

Некоторые авиакомпании уже отказались от рейсов в Италию и другие страны, где фиксируют очаги корнавируса. Другие пока только наблюдают за ситуацией.

"Пока воздушное сообщение не ограничено, поэтому мы не можем ограничивать полеты. Но мы применяет другие меры. Я надеюсь, что рано или поздно все авиакомпании ограничат полеты", – сказал министр.

"В законе о контроле распространения инфекционных заболеваний есть определенные санкции за то, что человек не соблюдает самоизоляцию. Мы выясняли, как задействовать полицию, может, она поможет. В других странах ограничения и санкции очень жесткие. Если вирус распространится, экономика остановится, всем будет плохо", – сказал министр.