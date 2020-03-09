В ОАЭ открыто посольство Литвы для поощрения бизнес-связей

В воскресенье министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс открыл новое посольство Литвы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Посольство Литвы в Абу-Даби – первое диппредставительство Литвы в странах Персидского залива.

Глава МИД Л. Линкявичюс сообщил BNS, что открытие новой дипломатической миссии должно активизировать как экономические, так и политические связи.

"Мы уже пришли в АОЭ с нашими сельскохозяйственными продуктами. Однако ОАЭ интересует не только традиционный бизнес, но и наши стратапы, технологии в сфере возобновляемой энергетики и прочее. Я верю, что ОАЭ станут воротами на другие рынки Ближнего Востока и Северной Африки", – заявил министр после мероприятия.

В данный момент правительства двух стран согласуют договор о взаимном поощрении и защите инвестиций.

В ходе визита Л. Линкявичюс также встретился в Абу-Даби с коллегой из ОАЭ, министром иностранных дел шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

В ходе встречи основное внимание было уделено вопросам региональной безопасности и борьбы с терроризмом, положению на Ближнем востоке, сообщило литовское дипведомство.

Послом в ОАЭ назначен дипломат Эдминас Багдонас. Верительные грамоты вице-президенту ОАЭ, премьер-министру, шейху Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму вручил 1 сентября прошлого года.

Правительство Литвы решило учредить посольство в АОЭ в конце 2018 года.

Литва и ОАЭ установили дипломатические отношения в октябре 1992 года.

ОАЭ являются второй по величине экономикой Персидского залива после Саудовской Аравии. ОАЭ известны богатыми нефтересурсами, а по показателю внутреннего валового продукта на одного жителя являются одной из богатейших стран мира.