Посольство Литвы в Абу-Даби – первое диппредставительство Литвы в странах Персидского залива.
Глава МИД Л. Линкявичюс сообщил BNS, что открытие новой дипломатической миссии должно активизировать как экономические, так и политические связи.
"Мы уже пришли в АОЭ с нашими сельскохозяйственными продуктами. Однако ОАЭ интересует не только традиционный бизнес, но и наши стратапы, технологии в сфере возобновляемой энергетики и прочее. Я верю, что ОАЭ станут воротами на другие рынки Ближнего Востока и Северной Африки", – заявил министр после мероприятия.
В данный момент правительства двух стран согласуют договор о взаимном поощрении и защите инвестиций.
В ходе визита Л. Линкявичюс также встретился в Абу-Даби с коллегой из ОАЭ, министром иностранных дел шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
В ходе встречи основное внимание было уделено вопросам региональной безопасности и борьбы с терроризмом, положению на Ближнем востоке, сообщило литовское дипведомство.
Послом в ОАЭ назначен дипломат Эдминас Багдонас. Верительные грамоты вице-президенту ОАЭ, премьер-министру, шейху Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму вручил 1 сентября прошлого года.
Правительство Литвы решило учредить посольство в АОЭ в конце 2018 года.
Литва и ОАЭ установили дипломатические отношения в октябре 1992 года.
ОАЭ являются второй по величине экономикой Персидского залива после Саудовской Аравии. ОАЭ известны богатыми нефтересурсами, а по показателю внутреннего валового продукта на одного жителя являются одной из богатейших стран мира.