Viada LT в прошлом году заработала 6,6 млн евро прибыли

По данным до аудита, контролируемая семьей бывшего руководителя Lukoil Baltija Ивана Палейчика компания Viada LT, к которой перешло управление заправочными российского Lukoil в Литве и Латвии, в прошлом году получила 6,565 млн евро чистой не консолидированной прибыли – на 36,7% больше, чем в 2018 году, когда она достигала 4,804 млн евро.

Выручка от продаж компании в прошлом году составила 561,357 млн евро выручки – на 7,9% больше, чем в 2018 году (520,015 млн евро). Предварительный результат 2019 года Viada LT представила вместе с документами эмиссии облигации на 5 млн евро.

Предварительная выручка от продаж дочерней компании в Латвии Viada Baltija в прошлом году выросла на 5,7% до 174,979 млн евро, однако чистая прибыль сократилась в 2,6 раза до 100,7 тыс. евро.

В прошлом году в долговременное материальное имущество Viada LT инвестировала 1,65 млн евро – на 24,6% меньше, чем в 2018 году (2,19 млн евро). В этом году Viada LT планирует повысить инвестиции до 3,05 млн евро, из которых 2,62 млн евро могут быть инвестированы в Литве, а 0,43 млн евро – в Латвии.

Публичная эмиссия трехгодичных облигаций Viada LT на сумму до 5 млн евро размещается до 30 марта. Процентная ставка по облигациям составляет 5%. Через месяц размещения эмиссии облигации должны быть включены в альтернативный фондовой рынок биржи Nasdaq Vilnius – First North.

59,8% акций Viada LT принадлежат мажейкяйской компании Vaizga, контролируемой семьей Палейчиков, а 10,8% акций – Раймонде Полейкене, 10,4% – Ромасу Турлинскасу, 10% – компании А. Стропуса Branas.

Viada LT занимается оптовой и розничной торговлей горючим. На данный момент Viada LT принадлежат 124 заправочных станций в Литве, а Viada Baltija – 75 АЗС в Латвии. В пролом году в компании работало около 1220 человек (в 2018 году – 1059).

Весной 2016 года российский концерн "ЛУКойл" продаж сеть заправочных станций в Литве, Латвии и Польшей австрийской компании Amic Energy Management. Управление сетью заправок в Литве и Латвии передано Viadai LT.