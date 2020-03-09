Контрабандист на Mercedes перелетел через ров, снес забор и врезался в дерево

Шальчининкском районе от пограничников пытался скрыться контрабандист на Mercedes Benz ML, однако не справился с управлением, съехал с дороги, снес забор и врезался в дерево. На поиски беглеца подняли в воздух вертолет и вызвали кинолога с собакой. В автомобиле пограничники нашли 15 000 пачек сигарет.

В субботу после обеда пограничники заставы имени Гинтараса Жагуниса проверили местность около деревни Шаджюнай (Шальчининкский район). Поступила информация, что там могут перевозить контрабанду. Пограничники заметили, что от границы с Беларусью движется автомобиль Mercedes Benz ML.

Его водитель не подчинился требованиям пограничников и не остановился. Он помчался в сторону деревни Гирджюнай. Проехав километров 6, водитель не справился с управлением, съехал с дороги, перелетел через ров, снес забор и врезался в дерево.

Пограничники видели, как из машины выскочили двое мужчин, переплыли реку Гауя и скрылись в лесу.

Пограничники вызвали на помощь вертолет Eurocopter. На место происшествия приехал кинолог с собакой. Одного беглеца удалось задержать в лесу Мацюкай, около деревни Вашкяляй.

Это 29-летний житель Шальчининкского района. По предварительным данным, он был пассажиром в Mercedes Benz ML. Второму подозреваемому удалось скрыться, его личность устанавливают. В автомобиле Mercedes Benz ML пограничники обнаружили 15 500 пачек белорусских сигарет NZ Gold.

В тот же день провели обыск в доме у задержанного. Там обнаружили еще 10 пачек контрабандных сигарет и 71 патрон разного калибра. Начато расследование по факту контрабанды и незаконного хранения патронов.

