Как сообщил Департамент статистики, в феврале для проживания в Литву прибыл 4531 человек, из них 1845 являются гражданами Литвы. В январе количество прибывших было несколько меньше – 4050, но основную часть их составляли граждане Литвы, их было 2278.

В минувшем месяце количество покинувших Литву было меньше, чем в начале года, соответственно 3133 человека в феврале против 3422 человек в январе. Из всех уехавших в феврале 2231 был гражданином Литвы, в январе – 2423.

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Глава Вильнюсского бюро Международной организации миграции Аудра Сипавичене отмечает, что миграционные тенденции уже некоторое время улучшаются, однако уезжающих граждан Литвы все равно больше, чем возвращающихся.

"Уже некоторое время тенденции улучшаются – эмиграция в целом и эмиграция граждан Литвы сокращается, а иммиграция, в основном за счет граждан третьих стран, растет", – сказала BNS А. Сипавичене.

"Все же пока, хоть и незначительно, эмиграция граждан Литвы выше, чем количество возвращающихся на родину, поэтому у нас все еще негативное сальдо миграции литовских граждан, 531, такая разница в январе и феврале этого года между прибывшими и уехавшими гражданами Литвы", – сказала эксперт.

По ее оценкам, одна из причин сокращающейся эмиграции – это выход Соединенного Королевства из Евросоюза, падение эмиграции в эту страну снижает и общие показатели.

Количество прибывающих в Литву людей превышает число уезжающих уже более года. В последний раз общий негативный показатель миграции фиксировался в январе 2019 года, когда в страну прибыли на 68 человек меньше, чем уехали.

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литву прибыло приблизительно на 10,8 тыс. человек больше, чем уехало: иммигрировали 40 тыс., эмигрировали – 29,2 тыс. человек.