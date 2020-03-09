30 лет Независимости Литвы: среди значимых личностей - Ландсбергис, Адамкус и Бразаускас

11 марта 2020 года Литва будет праздновать 30-летие независимости. По этому случаю портал Delfi представляет список личностей 30-летия. В первых строках рейтинга – три очень разные личности: председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис и президенты Валдас Адамкус и Альгирдас Бразаускас.

Самым значимым был выбран Ландсбергис. Он сказал порталу Delfi, что немного удивлен и "доволен мыслящим обществом, которое устойчиво к проявлению семени зла, которое столько лет бросают в мой адрес".

"Видно – у ненавистников не все получается. И это хороший знак. Это вообще хороший знак, а не только потому, что я лично очень рад, работаем дальше", – сказал Delfi Ландсбергис.

На вопрос, какую деятельность за 30-летие независимости он может назвать самой значимой для Литвы, он ответил, что всегда "был настроен на то, что надо работать на благо людей, Литвы, общества, народа".

"Тогда жизнь имеет смысл. Я не думаю, что надо выделять что-то одно. Можно сказать, жизнь - это событие, и мое событие еще пока длится", – сказал Ландсбергис.

Экс-президент Адамкус порадовался высокой оценке Ландсбергиса: "Мне интересно и приятно слышать о выборе. Я думаю, что он очень справедливый, что касается первого места. Как бы там ни было, господина Ландсбергиса в историческом контексте оценили справедливо. Иначе и быть не может, ведь он был духом Саюдиса".

Бывший глава страны поблагодарил и жителей за то, что вспомнили о нем.

"Что касается исключительных событий 30-летия, то за эти годы их было много, что-то одно выделить не могу", – сказал Адамкус.

Будущим поколениям политиков об пожелал скорее достигнуть общего уровня приемлемой политической культуры.

Директор Литовского исторического института, историк Альвидас Никжентайтис признал, что для него люди, занимающие три первых места - три разных мира. Он заметил, что Бразаускас - стабилизатор, а вместе с тем и представитель коммунистической эпохи; он (или люди его окружения), возможно, и косвенно, не всегда желая этого, способствовали тому, что реформы проходили в разном темпе.

"Из-за человека этой эпохи у нас есть незавершенные государственные реформы. Вместе с тем этот человек много сделал для того, чтобы в эпоху трансформаций было меньше революций, чтобы было больше стабильности. Его нельзя оценивать однозначно – положительно или отрицательно", – сказал Delfi историк.

По словам Никжентайтиса, Ландсбергис - представитель и символ поколения литовских революционеров.

Историк считает, что Адамкусу мы должны быть благодарны за то, что он принес в Литву западную культуру и иное ее понимание.

"Благодаря этим трем президентам у нас были три совершенно разных исторических периода, но все они были важны и по-своему обогатили нас", – сказал Никжентайтис.

Рейтинг был составлен благодаря опросу, проведенному журналом Reitingai. В опросе участвовали 1000 политиков, журналистов, общественных деятелей, государственных служащих и предпринимателей, которые выбирали из 300 фамилий. Выбирали людей, которые положительно повлияли на развитие Литвы в последние 30 лет.

412 участников опроса упомянули Ландсбергиса, 403 - Адамкуса и 379 покойного президента Бразаускаса, 363 - экс-президента Далю Грибаускайте, 310 - баскетболиста Арвидаса Сабониса.

Далее идут покойный философ Леонидас Донскис, поэт Юстинас Марцинкявичюс, Витаутас Кярнагис, Андрюс Кубилюс, Андрюс Мамонтовас, Ромуальдас Озолас, Бронисловас Лубис, Чесловас Юршенас, Альгирдас Каушпедас, Эймунтас Некрошюс, Антанас Терляцкас, Отец Станисловас, Аудрис-Юозас бачкис, Оскарас Коршуновас, Йонас Мекас.