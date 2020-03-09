Депутат: приезжающие в Литву должны уважать местные нормы поведения и законы

Член парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас обратился в Департамент миграции при МВД Литвы с вопросом о регулировании юридического положения иностранцев.

Такое обращение было вызвано происшествием 2 марта этого года, зафиксированным в Висагинасе, где было совершено нападение на учителя литовского языка гимназии Verdenės. В ходе расследования стало известно, что причиной нападения был национальный момент. Учителя избили за то, что она преподает литовский язык. За такое нарушение по законам Литвы грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый - гражданин России, у которого есть постоянный вид на жительство в Литве.

Кащюнас сказал, что по действующему закону "О правовом положении иностранцев" постоянный вид на жительство в Литве, статус беженца или временная защита могут быть аннулированы, если иностранец совершает тяжкое преступление и представляет угрозу для общества. Таких нарушителей депортируют из Литвы.

Тяжкое преступление - это преднамеренное преступление, за которое, согласно уголовному кодексу, полагается максимальное наказание больше 10 лет лишения свободы.

"С учетом этого, я прошу Департамент миграции оценить, какие санкции по закону "О правовом положении иностранцев" предусмотрены за совершенные гражданином России, у которого есть постоянный вид на жительство в Литве, деяния, если суд признает его виновным. Я также прошу, взяв на вооружение опыт других стран и уроки в сфере миграционной политики, оценить возможность ужесточения порядка аннулирования постоянного вида на жительство, статуса беженца или временной защиты и депортации совершивших преступления иностранцев. По словам экспертов, именно перспектива лишения статуса беженца или постоянного вида на жительство, а не судебные наказания представляют собой наилучшую превенцию в сфере совершаемых иммигрантами преступлений. Те, кто приезжает жить в Литовскую Республику, обязаны уважать действующие здесь нормы поведения и законы", – сказал Кащюнас.