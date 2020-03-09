Новейшие данные о коронавирусе в Литве: проверяют 1 образец

Минздрав Литвы сообщает, что 9 марта, в 8.00 ч. в лаборатории начали исследовать 1 образец.

На сегодняшний день в общей сложности провели 260 исследований. Пока в Литве установлен лишь один случай заболевания коронавирусом.

Первый случай был зафиксирован 28 февраля. Вирус диагностировали у вернувшейся из Вероны (Италия) 24 февраля жительницы Шяуляй.

Данные на 8.00 ч. 9 марта:

Подтвержденные случаи в Литве: 1 (в 4.00 ч. 28 февраля)

Ждут результаты: 1 образца

Накануне исследовали: 6

До сих пор провели: 260 исследований

По имеющимся данным, в Литве под наблюдением находятся 5390 человек, вернувшихся из стран, где зафиксированы очаги распространения COVID-19