МИД Литвы не рекомендует поездки в Италию в связи с риском коронавируса

В воскресенье Министерство иностранных дел Литвы опубликовало рекомендацию не ездить в Италию в связи с риском нового коронавируса.

"Не рекомендуется ездить в страну", – сообщается на интернет-сайте министерства.

Правительство Италии в воскресенье объявило зоной карантина весь регион Ломбардии и 14 провинций северной и центральной Италии, в эту зону входят Милан и Венеция.

Министерство предлагает гражданам Литвы, находящимся в зоне карантина, покинуть ее. Поскольку авиакомпании отзывают прямые рейсы из Италии в Литву, рекомендуется искать полеты через другие страны.

Министерство также просит граждан Литвы, которые постоянно живут или временно находятся в зоне карантина, прислать свои контактные данные посольству по электронной почте kons.it@urm.lt.

В воскресение венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что останавливает рейсы из Вильнюса в Милан по причине объявленного в Ломбардии карантина. Другая бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила через свою пресс-службу BNS, что "соблюдает правила, опубликованные правительством Италии и Всемирной организации здравоохранения", однако конкретной информации о рейсах из Литвы не предоставила.

В зоне карантина запрещается въезд и выезд с территории без уважительных неотложных причин, однако иностранные граждане могут покинуть зону карантина и уехать домой.

Кроме того, борясь с распространением вируса, Италия также закрыла на всей своей территории школы, музеи, кинотеатры, ночные клубы, казино и прочие развлекательные учреждения.

По предварительным данным Министерства здравоохранения Италии на вечер 8 марта, в Италии от коронавируса COVID-19 скончались 366 человек. Всего в стране было выявлено 7375 случаев заражения, на 8 марта 6387 человек оставались позитивными.