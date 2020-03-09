Авиакомпания Wizz Air останавливает рейсы из Вильнюса в Милан

В воскресение венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что останавливает рейсы из Вильнюса в Милан по причине объявленного в Ломбардии карантина с целью обуздания вспышки коронавируса.

Рейсы из столичного аэропорта Литвы в Мальпенсу остановлены до 2 апреля, сообщила компания. Пассажиры могут вернуть деньги, заплаченные за рейсы в этот период.

В воскресенье в отношении миллионов людей в Северной Италии был введен обязательный карантин с тем, чтобы остановить распространение нового коронавируса в стране.

Премьер Джузеппе Конте решил ограничить передвижения в крупных регионах на севере страны, включая Милан и Венецию. Ограничены въезд и выезд из региона Ломбардии и 14 других территорий. Эта мера затронет более 15 млн людей и будет действовать до 3 апреля.