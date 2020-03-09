Популярность малогабаритного жилья в Литве к хорошему не приведет: эксперт дает 5 лет

За последние 10 лет предложение на рынке недвижимости в Литве значительно изменилось. Эксперты отмечают, что раньше предлагали жилье площадью 50-60 кв. м, такие квартиры были очень популярны среди покупателей, а сейчас предлагают варианты намного меньшей площади. Все больше предложений жилья площадью 25-40 кв. м. Представители компаний говорят, что именно такое жилье сейчас пользуется наибольшей популярностью, особенно среди покупателей жилья экономического класса. Однако аналитики отмечают, что через 5 лет тенденция изменится.

По объявлениям видно, что предлагают новые квартиры по площади гораздо меньшей, чем старые. Представитель компании Eika Юстинас Шавельскис сказал, что до 2009 года строили очень большие квартиры, например, однокомнатные площадью 40 кв. м, сегодня продают двухкомнатные квартиры такой площади.

"Двухкомнатные квартиры раньше были площадью 60-70 кв. м, а трехкомнатные – 70-90 кв. м. Сейчас продать такие квартиры очень тяжело, потому что спрос на них небольшой", – сказал Шавельскис.

По словам эксперта, тенденции снижения площади особенно чувствуются в сегменте 2-3-комнатных квартир. Поэтому, если речь идет о жилье экономического класса, то компании ограничиваются площадью 25-65 кв. м, поскольку у больших квартир - другие покупатели, и их в Литве немного. Шавельскис подчеркнул, что особенно ощущается тенденция снижения площади в сегменте 3-комнатных квартир.

"Сегодня проектируют однокомнатные квартиры площадью 30 кв. м. В последние 5 лет таких квартир вообще мало проектируют, стараются стоить 1,5-комнатные квартиры. Это та же однокомнатная квартира, но с отдельной спальней", – сказал собеседник.

Эксперт сказал, что покупатели жилья экономического класса часто выбирают квартиры с частичной отделкой, потом сами оборудуют квартиру. И хотя самый высокий спрос остается на двухкомнатные квартиры, есть сегмент, который ориентируется на жилье площадью 25-30 кв. м. Кто покупает такие квартиры?

Шавельскис сказал, что эти варианты интересуют инвесторов. Кроме того, такое жилье родители покупают детям, приезжающим учиться в Вильнюс. "Так же такое жилье покупают одинокие люди старшего возраста, продав большое жилье или пары, предпочитающие небольшие квартиры", – сказал собеседник.

Аналитик компании Darnu Group Мантас Микалаускас сказал, что на всем рынке среднее жилье сейчас меньше, чем было раньше.

"Сейчас среднее жилье составляет 52 кв. м. Если смотреть исторически, то 10 лет назад среднее жилье было на 5-6 кв. м больше. Но при этом растет спрос на жилье более высокого класса. Люди склонны покупать меньшее, но более качественное жилье. Кроме того, ближе к центру", – сказал Микалаускас.

Эксперт подчеркнул, что тенденции уменьшения жилья заметны и в Европе, и в Америке, тут Литва не исключение.

"Во-первых, есть перемены в плане архитектуры. Раньше были отдельные кухни, большие коридоры, а сейчас требуется эффективная площадь и планировка. Человек хочет платить за столько квадратов, сколько хочет эффективно использовать. Кроме того, люди позже создают семьи, и это обуславливает спрос на небольшое жилье", – сказал собеседник.

Микалаускас показал жилье площадью 37 кв. м. По его словам, в проекте таких квартир будет 10-15%. Большая часть квартир - 40 кв. м., двухкомнатные. Такие квартиры выбирают инвесторы или молодые пары, намеревающиеся прожить в квартире 3-5 лет.

Аналитик Арнольдас Антанавичюс сказал, что тенденция снижения площади жилья существует, но он сомневается, что это должно радовать покупателей.

"Я это связываю с тем <...> что это адекватно цене, которую покупатель может заплатить, взять в банке. В определенный момент на рынке была такая потребность. <...> Это может быть двухкомнатная квартира площадью 35 кв. м", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это золотая жила для строителей. Стоимость квадратного метра такого жилья небольшая, поэтому это дает прибыль.

Антанавичюс подчеркивает, что спрос на такое жилье будет всегда, но не надо надеяться, что инвестиции в такое жилье всегда будут приносить прибыль. Он сказал, что риск есть и через 5 лет он будет более явным.

"В течение 5-10 лет в Вильнюсе должно измениться демографическое положение. Сейчас здесь живет больше всего людей 25-35 лет, которые покупают и арендуют жилье. <...> Но покупатель 35 лет ищет трехкомнатную квартиру. Он выбирает между 3-комнатной квартирой ближе к центру за 150 000 евро или коттеджем рядом с городом за 130 000 евро.

К нам приходит демографическая яма, подростков сейчас в Литве меньше всего, а через 5-10 лет они придут на рынок. Мы видим количество студентов: за 10 лет в Вильнюсе их стало в два раза меньше", – сказал Антанавичюс.

Как выглядит небольшая квартира и на что рекомендует обратить внимание Антанавичюс, можно увидеть в видеосюжете.