Пенсионерка пытается уменьшить плату за вывоз отходов: мусора нет, а за год приходится отдать одну пенсию

"Я - одинокая пенсионерка, живу в собственном доме. Мне назначили платить местный сбор за то, что у меня НЕТ мусора", – такое письмо читательница Инга (настоящее имя редакции известно) прислала в редакцию портала Delfi. Женщина рассказала, что живет в частном доме, но мусора у нее не бывает, поскольку у нее нет денег на еду, но ей все равно приходится платить за вывоз мусора, которого нет.

Инга живет в Вильнюсе в доме площадью 400 кв. м, полезная площадь дома - 130 кв. м. Живет она в этом доме с 2014 года.

Женщина - пенсионерка, ее пенсия в 2018 году была 160, в 2019 - 217 евро, с 2020 года пенсия - 234,58 евро. Женщина при таких небольших доходах вынуждена платить большие деньги за вывоз мусора.

"Я уже 10 месяцев добиваюсь снижения сбора за вывоз мусора", – сказала она. По ее словам, в 2018 и 2019 году за вывоз мусора ей пришлось заплатить 146 евро, а счет за 2020 год увеличился до 167 евро в год.

Она рассказала, почему считает, что должна меньше платить за вывоз мусора.

"Во-первых, у меня пенсия 235 евро в месяц, а раньше была еще меньше, получается, что за вывоз мусора в год я должна отдать практически одну пенсию? Адекватно ли это? Нет. Не противоречит ли это Конституции? Противоречит, в ней сказано, что законодатель должен соблюдать принцип справедливости и пропорциональности.

Это понимает любой находящийся в здравом уме человек. Тем более, что в доме живу я одна, у них есть информация о моих доходах, у них есть вся информация с того дня как этим бизнесом стал заниматься муниципалитет, с тех пор ни из одного моего контейнера мусор никто не вывозил - с 1 мая 2018 года.

Вы считаете, это нормальная и адекватная плата?", – вопрошала она. Инга сказала, что контейнер у нее есть, но он пустой.

На вопрос, что она делает с отходами, Инга сказала, что у нее маленькие доходы, поэтому на продукты она тратит 50 евро в месяц, а мусора за месяц накапливается 900 граммов.

"Я ограничиваю свои потребности до 50 евро в месяц. меня есть все чеки. В 2016 г. я пыталась выяснить, сколько мне нужно на проживание, потом сбор чеков вошел в привычку.

Я предоставила все чеки суду, суд постановил, что Муниципальное предприятие (МП) Vilniaus atliekų sistemos administratorius (SĮ VASA) не нарушает закон, несмотря на то, что с мая 2018 года у меня не вывезли ни одного контейнера мусора.

За год у меня накапливается около 9 кг упаковок, я их сортирую. Мусора так мало потому, что я больше ничего не могу себе позволить, ведь денег у меня нет. Мусор я выношу в официально установленные контейнеры для сортировки – для пластика, стекла и бумаги", – сказала она.

Женщина указала, что у нее есть дополнительные доходы, но они непостоянные. Так она получает еще 56 евро.

"Если в этом году я заплачу все установленные налоги – на землю, недвижимость, за мусор, то на жизнь у меня остается по 176 евро в месяц, – сказала она, заметив, что не требует освободить ее от платы за вывоз мусора.

"Я прошу отменить переменную часть, которая зависит от количества вывезенного мусора. По закону они должны это сделать. А постоянную часть на инфраструктуру и т.д., мне должны снизить до 1% моих доходов", – сказала она, заметив, что, по ее мнению, за сортируемые отходы вообще не должно быть платы.

Инга дважды обращалась в муниципальное предприятие VASA. Потом обжаловала отрицательный ответ директору администрации Вильнюсской мэрии, когда и там ей отказали, обратилась в службу представителя правительства Вильнюсского округа, но и там не получила помощи.

"Потом я написала жалобу в Административный суд Вильнюсского округа, который постановил, что VASA закон не нарушает, несмотря на то, что с мая 2018 года до сегодняшнего дня у меня не вывозили мусор. Суд указал, что я должна обращаться в горсовет, только он может мне снизить плату или упразднить", – сказала Инга.

Сейчас она как раз готовит заявление. В своем заявлении Инга указала, что только в 2020 году местный сбор за вывоз мусора составляет 5,9% ее доходов, а мусора у нее практически нет.

Представители VASA сказали Delfi, что в постановлении муниципалитета есть перечислены льготы, но они касаются только тех случаев, когда люди не пользуются услугой вообще.

"Отдельно порядка для льгот пенсионерам нет, как и малоимущим и другим социальным группам. Льготы может назначать горсовет. Согласно постановлению правительства и действующим установкам, от уплаты переменной части могут освободить, если человек не пользуется имуществом, но не пользоваться надо меньше 3 месяцев и не дольше 1 года. После этого надо предоставить информацию об использованном количестве воды и электроэнергии, поскольку должны соответствовать все нормативы", – сказал представитель VASA, заметив, что аргументы женщины, будто она сортирует все отходы, не обоснованы доказательствами.

"Это подтвердил и суд. Подсчет платы за вывоз мусора в Вильнюсе обоснован иными критериями нежели те, которые применяет сама женщина, сейчас плата зависит от площади недвижимости.

До 2020 г. плата не зависела от количества вывезенного мусора. С 2020 г. переменная часть будет зависеть от количества вывезенного мусора, поэтому после 2020 г. плату пересчитают по факту. С 2018 г. никакая плата за услугу не поступала", – было сказано в комментарии.

На данный момент в Вильнюсе нет льгот на оплату этой услуги для пенсионеров, малоимущих и других групп.