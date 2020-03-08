Литовские туроператоры несут убытки из-за коронавируса в Италии

Коронавирус больно ударит по рынку туризма, – об этом предупреждают эксперты. Крупнейшие литовские туроператоры говорят, что заметили озабоченность жителей и уверяют, что ситуация для туризма складывается неблагоприятная. Президент Литовской палаты туризма (ЛПТ) Жидре Гавялене сказала, что продажи турпутевок сократились на 20%.

Представитель компании Novaturas Довиле Запкуте сказала Delfi, что жители Литвы обеспокоены поездками, однако она заметила, что в других странах таких проблем не наблюдается.

"Мы чувствуем, что в публичном пространстве все чаще выступают эксперты и специалисты в сфере здравоохранения, которые говорят о безопасном путешествии, о гигиене, а не отказываться от поездок. Люди начинают понимать, где находятся очаги инфекции, а где фиксируют лишь единичные случаи", – сказала она.

Она не скрывала, что ситуация сказалась на продажах, снизился интерес к поездкам, кроме того, отказались от поездок на горные курорты в Северной Италии.

Несмотря на то, что продаж стало меньше, некоторые жители все же планируют свой отпуск.

Что касается поездок в отпуск в апреле, во время школьных каникул, специалист заметила, что места в Хургаду и Шарм-эль-Шейх еще есть, а вот перемен в связи с заказами летних туров пока нет.

"Люди, которые едут отдыхать через турфирмы, знают, что их не оставят на произвол судьбы. Если ситуация изменится, МИД поменяет рекомендации, мы будем реагировать – мы несем ответственность за отдыхающих", – сказала Запкуте, заметив, что пока сложно сказать, изменит ли ситуация цены на турпутевки.

"На ценах это, скорее всего, не скажется – ценовая политика сложная, она обусловлена рядом факторов, это цены на гостиницы, горючее, колебание курса валюты", – сказала представитель Novaturas.

Представитель TUI Baltics Симона Белагловайте сказала, что в обществе есть опасения. Стали чаще звонить клиенты и интересоваться, безопасно ли ехать в ту или иную страну.

Компания TUI Baltics не предлагает направления, где зафиксированы очаги коронавируса.

"Что касается ценовой политики, важно акцентировать, что оператор не может влиять на цены. Цена состоит из ряда факторов: полет, перевозка, гостиница, питание, экскурсии и дополнительные расходы", – сказала она.

Представитель Tez Tour Инга Аукштуолите заметила, что нынешняя ситуация в секторе туризма не самая благоприятная.

"Мы заметили снижение интереса к новым поездкам. Мы думаем, что это натуральная реакция, люди следят за информацией. Конечно, есть и те, кто не боится и планирует свой отпуск, покупает туры на лето.

Сейчас мы не можем сказать, что есть большая разница в продажах, по сравнению с прошлым годом, но, как я говорила, интерес к новым поездкам низкий. Похоже, что все становится на свои места, все вернется на круги своя", – сказала Аукштуолите, заметив, что популярностью пользуются поездки в Турцию, Египет, Грецию, Испанию и Болгарию.

По ее слова, сейчас продано 80% весенних туров и 60% летних.

Гавялене сказала Delfi, что сейчас ситуация улучшается, но до этого фиксировался спад на 20%. По ее словам, рынок приспосабливается, и компании предлагают более гибкие условия, новые направления.

"Мы также фиксируем рост случаев страхования полетов, люди хотят обезопасить себя на случай отзыва поездки", – сказала Гавялене.