Полицейские около леса остановили нетрезвого водителя

6-7 марта полицейские ГПК Каунасского округа провели рейд, целью которого было выявление нетрезвых водителей в Каунасе и Йонаве. Всего установили 15 случаев нарушения ДТП.

Полиция сообщает, что проверили 1200 водителей, установили 8 нетрезвых нарушителей. В большинстве случаев была установлена легкая степень опьянения: 0,58, 0,46, 0,66, 0,72, 0,68, 0,88, 0,97 промилле.

В организме водителя, который ехал вдоль леса, было 1,34 промилле. В 11 случаях количество алкоголя в организме не превышало допустимую норму.

Кроме того, полицейские остановили двоих водителей без прав и двоих непристегнутых ремнями безопасности водителей. Еще один водитель ехал на автомобиле без техосмотра, а другой – без обязательной страховки.