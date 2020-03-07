"Электрификация" транспорта в Литве: Клайпеда становится примером

Одно из самых мощных поветрий, которое охватило Европу в последние два-три года – это электрификация общественного и легкового автотранспорта. Как член ЕС, естественно, не может оказаться в стороне от него и Литва. Насколько затронули ее ветры перемен? И чего ожидать в ближайшем будущем? Начнем с общественного сектора – с автобусов.

Если в Европе процесс запитки городских автобусных парков электробусами (ЭБ) начался еще лет 5-7 назад, например, в Лондоне – с 2013 года, то в Литве первые шаги сделаны лишь в прошлом году. Пока – даже с учетом заказов – речь идет о десятке машин. Тем не менее, есть и чем похвастаться.

Здесь мы имеем редкий случай, когда закоперщиком и буксиром нового тренда стал отнюдь не Вильнюс. Его вклад пока весьма скромный – в сентябре прошлого года на Кафедральной площади он презентовал пять милогабаритных ЭБ турецкого производства. Их длина всего 5,8 метров, 10 посадочных мест, а максимальная емкость - 23 персоны. Единственный очевидный плюс - одной заправки в наших погодных условиях им хватает примерно на 150 км.

Инициативу на этот раз у столицы перехватила Клайпеда. Здесь первый ЭБ появился еще в мае прошлого года. Фишка этого события еще и в том, что машина под именем Dancer, появившаяся на улицах города, литовского производства. 12-метровый машина на 92 пассажира создана и собрана инженерами и рабочими здешнего литовско-немецкого предприятия Vejo projektai в бизнес-инкубаторе Клайпедского университета. А сама идея, как утверждает его гендиректор Альвидас Науекас, возникла еще десять лет назад.

В основу конструкции Dancer заложены ходовое части немецкого производителя ZF и рулевой системы Bosch. По своим параметрам он прекрасно выглядит даже на фоне европейских образцов, в частности, по своему весу этот ЭБ на 20-30% легче, чем у конкурентов в аналогичной категории. Это достигнуто за счет использования композитных материалов и уменьшения габаритов блока батареи. Продолжительность заправки всего 5-10 минут, а пробег возможен до сотни километров. При этом производители берут на себя гарантийное обслуживание сроком на 12 лет.

Пока речь идет о пробретении двух Dancer. Но при этом уже объявлено о намерениях к 2030 полностью «вычистят» центр города от «грязного» транспорта. Тем самым Клайпеда ставит перед собой амбициозную цель выполнить принятую недавно соответствующую директиву ЕС. Ее инициатива – не экспромт; она органично вписывается в уже взятый курс к переходу на экологически чистый общественный транспорт. Из 120 автобусов тамошнего парка около 60% работают на сжиженном газе, который считается самых чистым из традиционных загрязнителей окружающего пространства. Тем самым она ставит себя в один ряд с такими городами, как Лондон, Осло, Париж, Берлин, Рим, постановившими уже до 2025 отказаться от использования дизельных автобусов.

И это при том, что ЭБ почти вдвое дороже, чем обычный дизельный вариант. Однако власти утешают себя тем, что окупаемость все равно возможна – за счет эксплуатационных расходов, которые здесь втрое меньше. Для этого требуется 8-10 лет.

Но цены – категория динамичная. Особенно, когда они в крупном тренде. А сегодня мир в целом и Европа - в частности, буквально зациклились на идее «экологической революции» в общественном транспорте: по прогнозам Bloomberg в мире уже через 10 лет доля ЭБ она достигнет 70%.

В такой ситуации обычно выигрывают те, кто раньше начали. Это позволяет входить не спеша, пользуясь преимуществами ранней стадии - престижем, рекламой, льготами. Тогда не придется «пороть горячку», идти на жертвы, когда уже прижмет.

Впрочем, говоря о «пионерах» электрификации общественного транспорта, справедливость требует вспомнить, что первый ЭБ в Литве стартовал еще в феврале 2014 году. Его продемонстрировало в Шяуляй литовско-чешское предприятие Lbus. При этом по такому параметру, как пробег с одной заправки, он превышал все нынешние варианты - 240 км.

Да и стоил он примерно как нынешние – миллион литов. Правда, тогда 330 евро были не чета нынешним. Да и мода на ЭБ в Европе только начиналась. Видимо, по этой причине на столь внушительные расходы тогдашние власти так и не решились – предпочли потратить 2 млн. евро европейских денег на менее революционную экологию – покупку более 30 машин на газовой тяге.

Аналогичным образом ведут себя и власти Таураге. Они откликнулись на предложение Министерства сообщений обзавестись ЭБ, которое на 85% финансируется из ЕС.

Только в данном случае речь идет о приобретении импортных машин. И подписались на три ЭБ. Первый - Solaris Urbino electric – изготовленный по спецзаказу на польском предприяти концерна, появился в январе с.г. Он на 34 сидячих места и по своим параметрам, пожалуй, самый лучший: одной заправки хватает на 170 км. при любых погодных условиях. Еще два – на 21 сидячее место – будут собраны на сербском предприятии корпорации Iveco. А всего их вскоре будет пять, поскольку министерство приняло решение выделить Таураге дополнительно средств еще на две машины за счет тех, кто не выдержал условия конкурса.

Таураге - провинциальный городок с населением немногим более 20 тыс. не случайно использовал возможность обзавестись ЭБ. Этот шаг вполне вписывается в намерение превратить район в «зеленую зону», объявленное в 2015 новым мэром Сигитасом Мачюлисом. И это не блажь, а вполне уже раскрученный процесс. Район реально стал образцом «зеленой энергетики». Здесь расположился самый крупный в стране парк ветряных генераторов, вторая по величине гидроэлектростанция, а сам город почти полностью обеспечивается биоэнергией, вырабатываемой путем переработки водорослей, а также за счет солнечных батарей электростанций, расположенных на крышах административных зданий.

О своих намерениях обзавестись ЭБ уже заявили также Друскининкай и Юодкрантис. Но все это пока капля в море. Ведь, к примеру, в автобусном парке Вильнюса – около 250 машин, в Клайпеде -120, в Шяуляй -70, в Каунасе, где пока нет ни одного ЭБ – около 200.

Для сравнения стоит отметить масштаб использования ЭБ в соседнем Минске. Уже к середине прошлого года там курсировали около 80 ЭБ собственного производства. Его наладил столичном завод «Белкоммунмаш», который начал испытания еще в 2017, и в настоящее время под брендом Vitоvt выпускает три модели на 86, 90 и 153 пассажиров. Время зарядки у них – от 5 до 8 минут. Внешне они мало отличаются от троллейбусов – разве что отсутствием контактных штанг. Сообщалось, что свой вариант ЭБ разрабатывает и Минский автозавод.

И тем не менее, ситуация отнюдь не патовая. А с финансовой стороны даже вполне благоприятная. По линии ЕС Литва уже получила под ЭБ на 2018-19 годы 23 млн. евро И недавно пошло сообщение о выделении ей еще 30 млн. Итого – более 50 млн. При том, что один ЭБ стоит от 350 до 450 тыс. евро, этой суммы достаточно для приобретения более сотни машин. Ну и особстатья – появление новой отрасли – автобусостроения. Уже в этом году ее первенец обещает выпустить несколько десятков машин.

Так что – было бы желание!