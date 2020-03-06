Уровень безработицы в Литве в феврале повысился на 9,4%

Уровень безработицы в Литве в феврале повысился на 0,2 проц. пункта до 9,4%.

По данным Службы занятости, на 1 марта в стране было 161,6 тыс. безработных – это 9,4% всего населения страны трудоспособного возраста. По сравнению с 1 марта 2019 года уровень безработицы за год тоже вырос на 0,2 проц. пункта.

В инфосистеме службы в феврале зарегистрировано 28,8 тыс. предложений по трудоустройству – на 2,9 тыс. больше, чем в январе, и на 5,7 тыс. больше, чем в феврале 2019 года.

В Службу занятости в прошлом месяце обратилось 21,3 тыс. безработных – на 29,3% меньше, чем в январе, и на 13,2% больше, чем за такой же период прошлого года.

За месяц трудоустроено 21,4 тыс. человек – на 14% меньше, чем в январе, но на 5,1% больше, чем в феврале прошлого года.