Коронавирус не распугал покупателей ярмарки Казюкаса

Несмотря на то, что неделю назад в Литве был зафиксирован первый случай коронавируса, ни торговцы, ни посетители традиционной ярмарки Казюкаса его не испугались. Правда, Delfi некоторые покупатели сомневались, что все торговцы соблюдают требования безопасности продуктов питания, но тем не менее, покупали и мясо и рыбу.

Ярмарка Казюкаса началась 6 марта и продлиться до 8 марта.

Перед ярмаркой Минздрав Литвы рекомендовал способы защиты от коронавируса, некоторые торговцы утверждают, что выполняют все требования, а другие заметили, что им не хватило на это времени. От торговцев требовали использования средства дезинфекции - дезинфицирующих салфеток или дезинфектора. Министерство рекомендовало, чтобы наличные деньги принимал другой человек - не тот, который фасует товар.

Все торговцы утверждали, что вируса они не боятся.

Торгующий рыбой мужчина уверял, что цены на ярмарке не увеличились.

А вот торговец мясными изделиями сказал, что цены естественным образом растут, поскольку дорожают услуги.

Мужчина, торговавший деревянными кухонными принадлежностями сказал, что он боится вируса, но жить как-то надо. Он не скрывал, что "все дорожает".

Деревянные ложки на ярмарке стоят 4 евро, кухонные доски - 6, 8, 17 евро, а килограмм сала - 6 евро. Пряники в этом году стоят 2,5-3 евро.