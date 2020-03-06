Линкявичюс: Литва тщательно взвесит призыв Помпео по поводу Кубы

Литва тщательно взвесит просьбу государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Майка Помпео не ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Евросоюзом (ЕС) и Кубой, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По словам министра, Литва избегает ситуаций, когда нужно выбирать между интересами ЕС и США, и будет искать оптимальное решение.

"Мы тщательно взвесим эту просьбу, как и все просьбы наших стратегических партнёров, так как для нас это очень важно", – сказал BNS в пятницу министр.

"С другой стороны, мы избегаем таких ситуаций, чтобы нужно было выбирать между интересами ЕС и интересами США, которые не во всём совпадают. Думаю, что мы найдём оптимальное решение", – добавил Л. Линкявичюс.

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М. Помпео в пятницу призвал правительство Литвы не ратифицировать соглашение о сотрудничестве между ЕС и Кубой – по его словам, что кубинский режим пользуется соглашением для оправдания своих диктаторских, репрессивных действий.

"Мы благодарны Литве за то, что она не ратифицировала соглашение, и просим и далее голосовать против него – это ваш символ поддержки людей Кубы", – говорится в письме М. Помпео, адресованном литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису.

В письме, копию которого получило агентство BNS, М. Помпео утверждает, что кубинский режим пользуется соглашением чтобы "оправдать свои диктаторские, репрессивные действия".

Представители правительства Литвы подтвердили, что такое письмо получено, однако подчеркнули, что решение будет принимать сейм.

"Да, письмо мы получили. Премьер о просьбе США знает, всё в руках сейма", – сказал BNS в пятницу вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

Письмо пришло спустя месяц после того, как Комитет по иностранным делам (КИД) сейма одобрил ратификацию соглашения.

Литовские консерваторы, которые решительно высказываются против соглашения с Кубой, надеются, что письмо М. Помпео побудит правящих изменить позицию.

Председатель партии Союз отечества - Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что соглашение с ЕС использует в своих целях "диктаторский, коррумпированный и сотрудничающий с террористами коммунистический режим Кубы", а ратификация повредит отношениям с США.

"Литва – страна свободы, поэтому должна всюду смело и решительно защищать свободу и демократию, а также людей, которые сталкиваются с гнётом диктаторов – от Кубы до Гонконга. Мы надеемся, что правящие, получив призыв исключительно важного для безопасности Литовского государства партнёра – США, наконец придут в себя и не станут добиваться ратификация договора, который предает не только демократические идеалы, но и вредит двусторонним отношениям с США", – сказал BNS Г. Ландсбергис.

Литва – единственная страна ЕС, которая до сих пор не ратифицировала подписанное в 2016 году соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве.

М. Помпео отмечает, что отказываясь ратифицировать соглашение, Литва бы поддержала "надежду на свободу, демократию и большее уважение к правам человека на Кубе".

Он утверждает, что с ноября 2017 года, когда договор временно начали применять, политическое положение и ситуация с правами человека на Кубе драматически ухудшились.

М. Помпео обратил внимание на то, что, согласно большинству подсчетов, на Кубе необоснованно в заключении находятся более 100 политических заключённых.

"В итоге кубинское правительство далее финансирует и поддерживает губительную диктатуру Мадуро, безнадёжно разрушившую экономики Венесуэлы, систему уголовного правосудия и общественный строй", – пишет М. Помпео.